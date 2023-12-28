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ДОМ.РФ и Минстрой России создали экспертную группу по внедрению ИИ в строительной отрасли

Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и Министерство строительства и ЖКХ России создали экспертную группу по внедрению искусственного интеллекта в строительной отрасли. Руководителем экспертной группы назначен управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

«Внедрение передовых решений на основе технологий искусственного интеллекта позволит еще больше увеличить влияние строительной отрасли на экономику страны. Учитывая колоссальные масштабы строительного рынка и его весомый вклад в ВВП России, мы ожидаем очень серьезного экономического эффекта от использования проектов с искусственным интеллектом. Убежден, что совместно с коллегами из ДОМ.РФ и другими участниками рынка в течение 2024 г. мы сможем выработать комплекс мер, своего рода "дорожную карту" по внедрению ИИ в строительной отрасли», – отметил замминистра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик.

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Основной задачей экспертной группы станет разработка стратегии внедрения ИИ в строительной отрасли, включая создание унифицированной системы оценки ИИ-решений. Это будет способствовать стандартизации и повышению эффективности применения ИИ. Группа также займется разработкой методологии пилотирования ИИ-решений в отрасли, оценкой основных рисков и ограничений применения ИИ-технологий, а также решением проблем информационной безопасности. Еще одной задачей группы станет создание реестра ИИ-технологий, используемых участниками строительного рынка, и исследование возможности создания отраслевого полигона данных, а также разработкой других прикладных ИИ-решений для строительной отрасли.

«Эффективное внедрение ИИ в строительную отрасль является не просто инновацией, а необходимостью для поддержания ее роста и развития. Учитывая, что строительство занимает значительную долю в экономике нашей страны, интеграция ИИ может привести к прорывным изменениям в управлении проектами, сокращении затрат и повышении качества работ. Особенно важно это на фоне постоянно растущих объемов строительства и увеличения сложности проектов. Отрасль, сталкивающаяся с такими масштабами, может значительно выиграть от автоматизации и анализа данных. В ДОМ.РФ мы аккумулировали огромный массив информации о рынке, его участниках и трендах. Эти данные являются фундаментальным «топливом» для развития ИИ, помогая создавать более точные и эффективные системы управления», – отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

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