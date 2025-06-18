Минстрой России внедряет новые технологии для проектирования грунтовых плотин

Минстроем России утверждены изменения к своду правил по проектированию плотин из грунтовых материалов (Изменение № 4 к СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов»).

Плотины из грунтовых материалов являются одним из самых распространенных типов плотин, которые строятся из природных или уплотненных материалов: глины, песка, суглинка, гравия, щебня. Такие сооружения применяются для водоснабжения населенных пунктов, объектов сельского хозяйства, используются в качестве противопаводковых дамб и водоотводов, а также обеспечивают работу небольших гидроэлектростанций.

«Актуализация документа обеспечит долговечность возводимых сооружений, а также позволит упростить выбор технических решений и уточнить критерии выбора материалов при проектировании, необходимых для реализации объектов сопутствующей инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Например, в свод правил добавлен раздел о технологии строительства траншейных грунтовых диафрагм способом «стена в грунте». Это современный способ устройства вертикального водонепроницаемого барьера внутри земляной плотины или под ней. Технология «стена в грунте» успешно применялась при строительстве станций и тоннелей Московского метрополитена, например, на станциях Большой кольцевой линии», – сказал заместитель Министр строительства и ЖКХ России Сергей Музыченко.

Также в своде правил уточнен перечень критериев оценки качества местных полиминеральных глин как сырья для приготовления глинистых растворов с уточнением перечня и способов улучшения их качества. Такой подход позволит снизить себестоимость сооружений при сохранении необходимого уровня безопасности.

«При актуализации документа использованы результаты пяти прикладных научных исследований. Среди них - анализ новых технических решений по защите от подтопления и затопления на основе дренирования, противофильтрационных устройств с применением новых технологий и современных материалов. Введены изменения и дополнения к требованиям по оценке качества геосинтетических материалов, применяемых для создания противофильтрационных экранов, таких как полиэтиленовая геомембрана, бентонитовый мат», – сказал директор ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин.

Изменения № 4 к СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84*Плотины из грунтовых материалов» вступили в действие в 2025 г.