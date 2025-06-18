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Копытин Андрей
УПОМИНАНИЯ
|18.06.2025
|Минстрой России внедряет новые технологии для проектирования грунтовых плотин 1
|04.03.2025
|Минстрой установил правила проектирования центров обработки данных 1
Копытин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 330 1
|Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 96 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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