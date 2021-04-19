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Volkswagen Group Rus начинает сотрудничество с компанией «Россети» в сфере электромобильности

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Volkswagen Group Rus совместно с ООО «Порше Руссланд» объявляет о заключении соглашения о сотрудничестве с компанией «Россети» с целью увеличения розничного рынка электромобилей и развития сети зарядных станций на территории Рос-сийской Федерации. Ключевым замыслом сотрудничества является популяризация электромобильных технологий в России силами лидеров автомобильного и электросетевого рынков. Для этого, помимо использования собственного ресурса ком-паний, планируется создание рабочей группы для разработки комплекса мер по продвижению электротранспорта и развитию зарядной инфраструктуры в России и привлечение к содействию органов государственной власти.

Volkswagen Group Rus в рамках соглашения ставит своей задачей выведение на рынок новых электромобилей под маркой Audi. Более того, компания намеревается развивать сервисную инфраструктуру для ремонта и обслуживания электромобилей на территории России, что включает в себя снабжение сервисных станций необходимым оборудованием и дополнительное обучение квалифицированного персонала. Также в планах Volkswagen Group Rus – оснащение официальных дилерских центров собственных марок зарядной инфраструктурой. Подобные намерения и задачи также актуальны и для ООО «Порше Руссланд».

Со стороны компании «Россети», оператора электрических сетей в России и одной из крупнейших электросетевых компаний в мире, территория деятельности которой охватывает 80 регионов Российской Федерации, для достижения поставленных целей запланированы масштабные работы по развитию зарядной инфраструктуры для электрического транспорта на всей территории страны. Кроме того, в рамках сотрудничества ведутся переговоры о предоставлении Volkswagen Group Rus доступа к фирмен-ному платформенному решению компании «Россети», обеспечивающему доступ к интерактивной карте зарядных станций и сервису оплаты стоимости зарядки, которое станет доступно пользователям брендового мобильного приложения Audi.

Штефан Меха, генеральный директор Volkswagen Group Rus, отметил: «Volkswagen Group Rus, являясь одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую автомобильную промышленность, не остается в стороне от устойчивого глобального тренда на развитие электромобильности. Популяризация инновационных и экологи-чески чистых электромобилей возможна только при условии развития инфраструктуры. Cотрудничество с компанией «Россети» позволит нам эффективно реализовывать нашу глобальную стратегию по электрификации автотранспорта c помощью сопутствующих технологических решений и с учетом специфики российского рынка».

Константин Михайлик, заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Россетей», отметил: «Создание зарядной инфраструктуры и сопутствующих клиентских сервисов – важное направление в работе «Россетей». С одной стороны, это позволит диверсифицировать бизнес, выйти на новый рынок и обеспечить рост нетарифной выручки. С другой – за счет масштаба деятельности компании будут обес-печены условия для формирования в России сети зарядных станций для безбарьерного использования электромобилей. Сотрудничество с Volkswagen Group Rus и ООО «Порше Руссланд» открывает возможности для повышения эффективности этой рабо-ты. Наша общая цель – удовлетворить потребности людей в комфортном и экологич-ном транспорте. Обмен опытом и сочетание компетенций помогут ее достижению».

Любомир Найман, глава марки Audi в России: «В 2020 году марка Audi представила на российском рынке свой первый полностью электрический SUV Audi e-tron, который открывает новую эру в развитии бренда. Прогрессивный полноразмерный кроссовер сочетает в себе спортивный характер и повседневную практичность. Два высокоэффективных электродвигателя суммарной мощностью 408 л. с. и электрический полный привод quattro наделяют новый Audi e-tron превосходной производительностью и безупречной управляемостью. Благодаря широким возможностям зарядки автомобиля как дома, так и в поездке клиенты могут наслаждаться свободой передвижения на электрической тяге».

Д-р Томас Штерцель, генеральный директор компании ООО «Порше Руссланд»: «Мы гордимся тем, что в 2020 году компания вывела на рынок новый спортивный электро-автомобиль Porsche Taycan. Развивая это направление, стратегически важно заручить-ся поддержкой надежных партнеров, способных оказывать влияние на развитие не-обходимой инфраструктуры на территории России».

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