Nomad Go разработала ИИ-систему для снижения выбросов углерода от офисных зданий

Nomad Go анонсировала технологическое решение для управления системами отопления, вентиляции и кондиционирования в зданиях. Оно создано на базе интеллектуального датчика изображения IMX500, реализуемого Sony Semiconductor Solutions Corporation и использующего искусственный интеллект Microsoft Azure в рамках партнерства компаний. Решение призвано помочь сократить выбросы углекислого газа, а также снизить расходы на электроэнергию в офисных зданиях более чем на 30%.

Согласно исследованию программы ООН по окружающей среде, на коммерческие здания приходится 39% глобальных выбросов углекислого газа. Одна из основных причин этого заключается в том, что системы отопления, вентиляции и кондиционирования в них управляются по установленному расписанию, а не в зависимости от фактической загруженности помещений. Длительные периоды обогрева, охлаждения и вентиляции пустых помещений приводят к ненужным расходам на электроэнергию и излишним выбросам CO 2 .

Система Nomad Go позволяет автоматически определять, присутствуют ли люди в помещении, и если да, то в каком количестве и на протяжении какого времени. Благодаря компьютерному зрению и искусственному интеллекту, решение быстро обучается и анализирует особенности каждого помещения, например, сколько солнечного света в день оно обычно получает или как часто бригада уборщиков приходит ночью. На основе всей этой информации решение динамически управляет отоплением, вентиляцией и кондиционированием, позволяя оптимизировать энергопотребление в помещении. Также система предлагает удобную наглядную аналитику по использованию электроэнергии и выбросам углекислого газа.

Nomad Go получила возможность работать над своим решением в рамках одной из четырех лабораторий Co-Innovation Lab, организованных Sony Semiconductor Solutions Corporation и Microsoft. Лаборатории, инициированные в рамках партнерства компаний, предоставляют независимым поставщикам программного обеспечения, разработчикам и корпоративным клиентам инструменты, знания и другие ресурсы, необходимые для создания новых решений в сфере компьютерного зрения и видеоаналитики. Благодаря работе в лаборатории компания Nomad Go получила дополнительную техническую и инженерную поддержку, что позволило ей в кратчайшие сроки разработать идею, прототип и протестировать решение в тесном сотрудничестве с экспертами Microsoft и Sony.