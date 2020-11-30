Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Mont стала дистрибьютором продуктов Amazon Web Services

Бизнес Облака

Mont стала авторизированным дистрибьютором облачных продуктов Amazon Web Sevices (AWS) в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС): России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении.

По условиям контракта Mont получила право на реселлинг сервисов AWS через своих авторизованных партнеров. В рамках контракта Mont предложит своим партнерам доступ к наиболее крупной и распространенной в мире облачной платформе.

«Продукты AWS давно и успешно используются по всему миру, в том числе во всем Евразийском экономическом союзе. Подписание дистрибьюторского соглашения с AWS позволяет нам реагировать на новые потребности наших клиентов в ЕАЭС. Мы рады помочь нашим партнерам в организации процесса облачной трансформации, — сказал Дмитрий Елин, директор облачной дистрибуции Mont.

Другие материалы рубрики

Федеральное казначейство мигрировало на российский «Р7-офис»

Европа угрожает российским интернет-компаниям. Под ударом «Яндекс», Mail.ru, Aviasales, Ozon

Впервые российский хостинг-провайдер оштрафован за то, чего он не делал. Виновата свинка Пеппа

Apple много лет обманывала всех пользователей iPhone. Теперь ей грозит гигантский штраф

В России разрешат покупать и продавать машину через «Госуслуги»

Европейский ИТ-гигант потерял из-за кибератаки 50 млн евро

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Какой браузер лучше выбрать для Windows: сравнение программ

Сам себе режиссер: на какие камеры можно снимать для Netflix

Техноблог

Что такое цветовой охват sRGB и Adobe RGB в мониторе и дисплее

Обзор коммутаторов Aruba Instant On 1930

Показать еще

Наука

Археологи узнали, что побудило человека отказаться от старых инструментов

Новая супербелая краска охлаждает поверхности даже ниже температуры воздуха

Носимая электроника: будущее за прозрачными гибкими гаджетами?

ИИ будет разводить растения, которые выживут в мире будущего
Показать еще
80% российских компаний готовы к внедрению потоковой обработки данных 80% российских компаний готовы к внедрению потоковой обработки данных Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче