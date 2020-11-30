Mont стала дистрибьютором продуктов Amazon Web Services

Mont стала авторизированным дистрибьютором облачных продуктов Amazon Web Sevices (AWS) в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС): России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении.

По условиям контракта Mont получила право на реселлинг сервисов AWS через своих авторизованных партнеров. В рамках контракта Mont предложит своим партнерам доступ к наиболее крупной и распространенной в мире облачной платформе.

«Продукты AWS давно и успешно используются по всему миру, в том числе во всем Евразийском экономическом союзе. Подписание дистрибьюторского соглашения с AWS позволяет нам реагировать на новые потребности наших клиентов в ЕАЭС. Мы рады помочь нашим партнерам в организации процесса облачной трансформации, — сказал Дмитрий Елин, директор облачной дистрибуции Mont.