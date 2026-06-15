В2В-РТС масштабирует экосистему искусственного интеллекта: 25 проектов и рост аудитории ИИ-агентов в 30 раз за полгода

ПАО «В2В-РТС» подвело итоги развития направления искусственного интеллекта за I квартал 2026 г. Компания отчиталась о запуске 25 проектов по внедрению ИИ-агентов и значительном расширении аудитории платформы В2В-РТС AI, которая стала технологическим фундаментом трансформации бизнес-процессов и создания новых продуктов для рынка закупок. Об этом CNews сообщили представители B2B-РТС.

По итогам I квартала 2026 г. в экосистеме В2В-РТС реализуется 25 проектов на базе ИИ-агентов. Развитие ведется по трем ключевым векторам:

– ИТ-контур: 11 агентов для ускорения разработки, написания кода и тестирования ПО.

– Внутренний контур: 19 агентов для автоматизации операционных процессов компании и поддержки сотрудников.

– Клиентский контур: 20 агентов для пользователей площадок. пять уже работают в промышленном режиме, 15 находятся на стадии пилотирования и тестирования.

Аудитория корпоративных ИИ-агентов превысила 1,8 тыс. активных пользователей. Динамика роста демонстрирует высокий интерес к технологии: в III квартале 2025 г. число пользователей составляло всего 61, к началу 2026 г. оно выросло почти в 30 раз.

Стратегия В2В-РТС базируется на развитии единой платформы В2В-РТС AI, что позволяет избегать разрозненных решений и строить масштабируемую экосистему. Платформа решает три глобальные задачи:

– Повышение внутренней эффективности. Автоматизация рутинных процессов позволяет компании наращивать производительность без пропорционального расширения штата. В ИТ-блоке: агенты помогают писать код (инструмент RooCode), проводить тестирование (QA specialist), выполнять дизайн-ревью (плагин для Figma) и анализировать пользовательское поведение. В бизнес-подразделениях: агенты обрабатывают входящую корреспонденцию в СЭД, распознают документы, суммируют задачи и поддерживают сотрудников HR-службы.

– Развитие компетенций сотрудников. Внедрение культуры работы с ИИ стало ключевым элементом HR-стратегии. Компания проводит массовое обучение ИИ-грамотности и переподготовку кадров под новые роли. Целевой показатель — рост индивидуальной производительности сотрудников на 30%.

– ИИ-продукты для рынка. Для клиентов В2В-РТС развивает линейку сервисов, выходящих за рамки классических закупок. Решения, работающие в защищенном контуре, включают персональных ассистентов заказчика (консультации по 44-ФЗ и 223-ФЗ), ассистентов поставщика, инструменты проверки лицензий и анализа контрактов. Ожидаемый эффект для клиентов — сокращение сроков подготовки закупочной документации на 30%.

Одним из ключевых конкурентных преимуществ компании является собственный Low-code конструктор ИИ-агентов. Он позволяет продуктовым менеджерам и аналитикам создавать и настраивать агентов через веб-интерфейс без участия разработчиков, подключая базы знаний и инструменты в несколько кликов. Архитектура платформы гарантирует безопасность данных благодаря развертыванию on-premise, единой точке доступа, детальному логированию и строгой ролевой модели.

Параллельно с развитием внутренней экосистемы, облачное решение автоматизации закупок B2B Altis продолжает укреплять позиции на рынке. В I квартале 2026 г. анонсирован ряд значимых обновлений, направленных на дальнейшее углубление интеграции с бизнес-процессами клиентов и внедрение ИИ-функций:

– Запуск пилота сервиса «Центральный контрагент» в модуле «Корпоративный интернет-магазин» (КИМ). Нововведение упростит взаимодействие с поставщиками и повысит эффективность прямых закупок, минуя сложные тендерные процедуры.

– Развитие аналитики. В планах — расширение инструментов поддержки принятия решений (DSS), включая прогнозирование спроса и автоматизированный анализ закупочных стратегий.

– Внедрение ИИ-сервисов. В 2026 г. в B2B Altis будут интегрированы алгоритмы для ускоренного поиска товаров, интеллектуальной поддержки пользователей и предиктивной аналитики.

В 2025 г. B2B Altis было признано лидером сегмента отечественных SRM-решений, получив награду «Продукт года» на CNews Awards. Решение включено в реестр отечественного ПО (классы BPM и DSS), имеет статус ИИ-решения от Минцифры России и признано ведомством полной альтернативой SAP Ariba.

«Искусственный интеллект перестал быть экспериментом и превратился в рабочий инструмент, который ежедневно используют тысячи сотрудников и клиентов В2В-РТС, — отметил гендиректор В2В-РТС Кирилл Толчеев. — Наша стратегия строится не на точечных улучшениях, а на создании единой платформы, позволяющей быстро масштабировать успешные решения. Собственный конструктор агентов дает нам возможность внедрять инновации со скоростью бизнеса, а не со скоростью разработки».