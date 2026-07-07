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В Mediaquad появились плагины для Figma и WordPress, ускоряющие создание и публикацию контента

В Mediaquad DAM заработали плагины для Figma и WordPress. Визуальный контент теперь можно бесшовно забирать в библиотеке DAM-системы на любой стадии – от разработки макета до публикации. Об этом CNews сообщил представитель Mediaquad.

Brandquad – разработчик экосистемы ИТ-продуктов для управления данными в e-commerce, ритейле и маркетинге объявляет о разработке плагинов для Figma и WordPress в библиотеке корпоративного контента – Mediaquad DAM. Эти инструменты для маркетологов, дизайнеров и контент-менеджеров позволяют создавать, изменять и публиковать материалы в привычных интерфейсах, не переключаясь между десятками систем.

Плагины существенно сократят время, которое раньше тратилось на рутинную работу: поиск исходников, скачивание файлов на компьютер, их трансформацию в нужный формат, переименование и загрузку в редакторы.

С выходом новых плагинов Mediaquad DAM становится «единым источником правды» для всей экосистемы инструментов компании.

Плагин для Figma дает дизайнерам прямой доступ ко всем утвержденным фото и изображениям из библиотеки DAM-системы прямо в окне редактора. Это исключает риск использования неактуальных версий материалов и существенно сокращает скорость работы над макетом.

Плагин для WordPress позволяет контент-менеджерам и маркетологам вставлять фото и видео из DAM непосредственно в CMS сайта. Поддерживается загрузка различных форматов файлов, в том числе .webp и .avif, что помогает оптимизировать контент без использования сторонних сервисов.

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«Наша главная цель – продолжать делать Mediaquad не просто продвинутым хранилищем файлов, а полноценной инфраструктурой для эффективной работы с контентом. Фокус последних обновлений направлен на то, чтобы убрать барьеры между DAM-системой и инструментами, в которых команды маркетинга и дизайна работают ежедневно. Мы стремимся избавить пользователей от рутины, связанной с переключениями между окнами, чтобы они могли сосредоточиться на качестве креатива», – сказал Андрей Романенко, CPO Mediaquad.

Все обновления уже доступны пользователям Mediaquad DAM.

DAM-система – часть платформы Mediaquad, включает также Artwork Management System (AMS) для работы с макетами упаковки. Решения разработаны с учетом потребностей российского рынка и включены в реестр отечественного ПО.

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