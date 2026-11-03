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Онлайн-образование заговорило на жестовом языке: РУДН перевел первый курс на РЖЯ

Российский университет дружбы народов перевел на русский жестовый язык онлайн-курс «Дизайн в цифровой среде». С него университет начинает адаптировать свои онлайн-программы для глухих и слабослышащих. Об этом CNews сообщили представители РУДН.

На РЖЯ переведены все пять модулей — 60 видео общей продолжительностью около 5 ч, каждое сопровождается окном переводчика и субтитрами. Материал не сокращали и не упрощали: инструменты и практические задания те же, что в основной версии. Обучение бесплатное, по итогам выдается сертификат.

По данным Всероссийского общества глухих, в России трудоустроены не более 30% глухих. Одна из причин — ограниченный доступ к профессиональному образованию на понятном языке: для многих глухих основной язык общения — русский жестовый.

«Мы в РУДН понимаем инклюзию как создание равных возможностей для каждого. Наша цель — чтобы выбор профессии определялся интересами человека. Именно поэтому университет последовательно адаптирует образовательные программы, чтобы современные знания и востребованные профессии были доступны для всех», — сказал ректор РУДН Олег Ястребов.

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Первым выбрали дизайн: это визуальная профессия, где важно видеть, работать с композицией, цветом и формой. Программа построена на практических задачах — от типографики и брендбука до работы в Procreate и Figma, UX/UI-интерфейсов и лендингов. В UX/UI-дизайне к тому же можно работать удаленно — это важно для тех, кто сталкивается с барьерами при очном трудоустройстве.

Жестовый перевод рассчитан на глухих слушателей, субтитры — на слабослышащих. Над ним работал профессиональный переводчик РЖЯ, а результат оценил эксперт-лингвист. Среди направлений, которые рассматриваются следующими, — психология, управление проектами и развитие личных компетенций.

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