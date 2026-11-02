«Вэббанкир» перезапустила клиентский и внутренний сервис на SimpleOne ITSM

Финансовая онлайн-платформа «Вэббанкир» перевела клиентскую и внутреннюю поддержку на ITSM-систему управления ИТ-услугами компании SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG). Компания заменила три разрозненных инструмента на единую платформу, реализовала управление инцидентами и релизами, ускорила работу с инцидентами и обращениями. Проект выполнил интегратор «Инфосистемы Джет». Об этом CNews сообщил представитель SimpleOne.

До перехода на новую систему поддержка «Вэббанкир» велась в трех разрозненных системах — «Яндекс.Вики», «Формах» и «Трекере». Единой точки приема обращений не существовало: статусы инцидентов и формирование рабочей группы агенты технической поддержки фиксировали вручную, согласование изменений происходило в Mattermost и по электронной почте, из-за чего хронология обсуждений не сохранялась.

Для «Вэббанкир» было важно выбрать платформу, которую можно кастомизировать силами небольшой команды и бизнес-пользователей, без долгой разработки под каждое изменение. Поэтому ключевыми критериями выбора стали No-code- и Low-code-инструменты кастомизации, а также открытые API для интеграций и поддержка ITSM-процессов в соответствии с ITIL 4.

Проект стартовал в III квартале 2025 г. с выбора платформы и планирования архитектуры. В I квартале 2026 г. с помощью интегратора «Инфосистемы Джет» «Вэббанкир» развернули решение, выполнили адаптацию процессов управление инцидентами и управление запросами, настроили портал самообслуживания. В июне 2026 г. «Вэббанкир» полностью перевел поддержку на SimpleOne. Проектная команда перенесла в новую систему каталог услуг и запросов, SLA (соглашения об уровне услуг), группы исполнителей и более 100 настроенных рабочих процессов.

«В «Вэббанкир» уже были выстроены качественные подходы к обеспечению поддержки бизнес-пользователей. Поэтому наша задача была не перестраивать все с нуля, а предоставить инструменты и адаптировать их для повышения качества и скорости обслуживания. В этом помогла платформа для ИТ-процессов SimpleOne: благодаря ее гибкости заказчик развивает решение, оптимизирует процессы и получает измеримые результаты», — сказал Андрей Андрейко, руководитель направления ITSM «Инфосистемы Джет».

Команда «Вэббанкир» связала SimpleOne ITSM с другими системами компании: «Яндекс.Трекером», Mattermost, «Контур.Толк», «1С» и Active Directory. Благодаря интеграциям агент может поставить задачу разработке из карточки обращения, сообщения в канале мессенджера автоматически регистрируются системой как инциденты, запись и транскрипция созвона по инциденту сохраняются в карточке SimpleOne для последующего анализа, а приказ об увольнении, поступающий из «1С», инициирует создание обращения по услуге увольнения.

No-code- и Low-code-инструменты платформы позволили команде «Вэббанкир» самостоятельно адаптировать систему под задачи компании: без привлечения вендора специалисты настроили дашборды и отчеты, SLA-таймеры с детализацией по каждому статусу заявки, виджет согласований с отображением маршрута, а также разработали карточку согласования в соответствии с требованиями информационной безопасности.

С июня по сентябрь 2026 г. команды поддержки «Вэббанкир» зарегистрировали в SimpleOne ITSM 6521 запрос на обслуживание и 501 инцидент. Медианное время от принятия инцидента в работу до его решения сократилось с 53 до 39 минут. Порталом пользуются более 350 сотрудников.

«Главный эффект для нас — вся картина в одном месте. Раньше, чтобы понять, что происходит с заявкой или инцидентом, приходилось открывать три разных инструмента. Решения и согласования перестали теряться в переписке, маршрут виден целиком, и человек получает уведомление в тот момент, когда его решение нужно», — сказал Илья Данилов, руководитель направления автоматизации операций «Вэббанкир».

«Платформа для ИТ-процессов должна давать бизнесу возможность развиваться без зависимости от вендора и менять процессы быстро, вслед за рынком. Мы строим SimpleOne на No-code- и Low-code-технологиях, чтобы агенты и бизнес-пользователи настраивали систему под свои задачи самостоятельно. Проект в «Вэббанкир» показывает, как это работает, когда команда разработки совсем не большая», — сказал Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

Следующий этап проекта — управление изменениями: сотрудник опишет на портале план работ и план отката, а маршрут согласования пройдет через руководителя инженера и ответственного за услугу. Команда «Вэббанкир» переносит оставшиеся базы знаний с «Яндекс.Вики» и готовит запуск ИИ-ассистента на локальном контуре с векторной базой по материалам базы знаний, инцидентов и постмортемов.