«Тинькофф» разработал собственный корпоративный мессенджер

«Тинькофф» разработал и запустил собственный корпоративный мессенджер TiMe (Tinkoff Messenger).

«Тинькофф» начал разработку собственного мессенджера после того, как в марте 2022 г. корпоративный мессенджер Slack (которым ранее пользовались в «Тинькофф») объявил о завершении работы с клиентами из России. Бесплатная версия Slack не позволяет работать с огромным количеством данных, которыми обмениваются в крупных компаниях.

Основой для собственной разработки стал мессенджер Mattermost с открытым исходным кодом: он получил более высокую оценку функциональности и пользовательского опыта среди сотрудников, а при нагрузочном тестировании показал результаты на 75% лучше аналогов.

На текущий момент им пользуется уже весь штат штаб-квартиры «Тинькофф» — больше 20 тыс. сотрудников. С подключением операционных подразделений «Тинькофф» число пользователей составит более 50 тыс. человек.

Над мессенджером работали исключительно специалисты «Тинькофф» — аутсорсинг не рассматривался из-за критической важности продукта для бизнес-процессов. Команда разработала собственное решение для переноса данных, благодаря которому удалось запустить TiMe всего через 2 месяца после начала работы.

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На старте команда «Тинькофф» реализовала: High Availability Interface — эта доработка повышает доступность и производительность мессенджера; SSO-интерфейс — единый и безопасный вход в приложение; Search-интерфейс — поиск сообщений, контактов, файлов; метрики приложения — с их помощью можно быстро реагировать на инциденты и принимать превентивные меры; Workflows — функциональность позволяет автоматизировать рутинные процессы на базе корпоративного мессенджера без написания кода.

Во время переезда на Mattermost специалисты «Тинькофф» внесли более 200 изменений. В сжатые сроки был добавлен раздел «Черновики», переработан профиль пользователя, механизм обновления десктопа и мобайла, исправлены некоторые ошибки и состояния приложения, реализованы функции «Отложенные и регулярные сообщения» и «Напоминания о сообщениях», разработаны удобный редактор сообщений и некоторые экраны поиска и создания групп.

В оригинальной версии Mattermost на меньшем количестве пользователей доступность доходила лишь до 96%. Сейчас для 20 тыс. пользователей доступность составляет примерно 99,7% и ежемесячно растет. До конца года доступность составит 99,99%.