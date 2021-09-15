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«AliExpress Россия» открыла собственный центр поддержки покупателей и продавцов

«AliExpress Россия» полностью обновляет службу поддержки покупателей и продавцов, открывая собственный центр поддержки. Раньше за запросы пользователей и продавцов отвечали сторонние партнерские компании. Теперь AliExpress будет полностью отвечать за ответы на вопросы своих покупателей.

Компания трудоустроит 400 жителей Нижнего Новгорода и откроет еще порядка 300 дополнительных удаленных рабочих мест для соискателей из других городов России. Центр занимает 1500 кв. м, на его территории расположился комфортный офис и центр обучения персонала.

Сотрудники нового центра займутся поддержкой покупателей и продавцов маркетплейса AliExpress. Суть их работы заключается в приёме и обработке обращений от покупателей и продавцов из различных каналов коммуникации. Сотрудники центра помогут решать вопросы, возникающие при взаимодействии с платформой. Их основная задача — поддерживать и улучшать опыт покупателей и продавцов в процессе использования сервисов AliExpress.

Новый офис компании расположен на улице Нартова, д. 6, к. 8

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