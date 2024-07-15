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На AliExpress стартовали продажи новых гаджетов Nothing

На AliExpress стартовали глобальные продажи нового бренда от Nothing. Россиянам для заказа будут доступны три долгожданные новинки: смартфон, умные часы и беспроводные наушники. Об этом CNews сообщили представители AliExpress.

Смартфон CMF Phone 1 обладает 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с обновлением до 120 Гц. Устройство оснащено 8-ядерным процессором Mediatek Dimensity 7300 5G с частотой до 2,5 ГГц и батареей емкостью 5000 мАч.

CMF Phone 1 имеет камеру разрешением 50 МП. Особенностью новинки является защита от воды и пыли по стандарту IP52. Кроме того, смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

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AliExpress
На AliExpress стартовали продажи новых гаджетов Nothing

Интересная особенность устройства — возможность самостоятельно заменить заднюю крышку на модель другого цвета, или например поменять самостоятельно батарею, если она вдруг разрядилась или вышла из строя.

Устройство доступно для покупки в России в магазинах дистрибьюторов на AliExpress. Цена на CMF Phone 1, с учетом всех скидок, стартовала от 19 130 руб. за версию 8+256 ГБ.

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Импортонезависимость

Умными часами CMF Watch Pro 2 можно пользоваться до двух недель без подзарядки. Часы позволяют отслеживать фитнес-активность, получать уведомления из мессенджеров и соцсетей, а также управлять музыкой и др. CMF Watch Pro 2 обладают степенью IP68 водо- и пыленепроницаемости. Гаджет доступен в двух цветах — сером и оранжевом.

Цена на CMF Watch Pro 2, с учетом всех скидок, стартовала от 5 964 руб.

Беспроводные наушники CMF Buds Pro 2 включают шесть HD микрофонов. Есть функция активного шумоподавления. Заряда хватит на 11 часов прослушивания музыки в режиме нон-стоп. Цена на CMF Buds Pro 2, с учетом всех скидок, стартовала от 4957 руб.

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