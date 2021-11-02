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«AliExpress Россия» ускорила доставку небольших заказов

«AliExpress Россия» запустила новую функцию «Вместе — быстрее». Она позволит покупателям объединить заказы от разных иностранных продавцов в одну посылку и получить ее быстрее

Функция «Вместе — быстрее» актуальна для небольших и недорогих товаров, которые отправляются простым способом доставки и чаще всего доставляются дольше крупных посылок. Консолидация товаров в приложении позволит увеличить ценность отправления и повысить его статус доставки. В некоторых случаях это может сократить срок доставки в два-три раза.

Функция уже доступна для 20 млн зарубежных товаров. Покупатель сможет найти их через поиск в приложении по фильтру «Вместе — быстрее». Во время оформления покупки функция «Вместе — быстрее» показывает покупателю, на какую сумму необходимо приобрести товаров в течение часа, чтобы они объединились в одну посылку и были отправлены ускоренным методом.

Если покупатель столкнется с задержкой таких посылок, он получит компенсацию в виде купона на 100 руб. Если кто-то из продавцов задержит отправку товара, у этого товара останется повышенный статус, и он также будет отправлен ускоренным методом.

«Консолидация — это возможность оптимизировать логистику, что в первую очередь необходимо для удобства покупателей. С запуском новой функции покупатель может быть уверен, что товары будут доставлены гораздо быстрее. По данным тестового периода функция востребована у наших пользователей — им гораздо удобнее заказать несколько небольших товаров и получить их быстрее»,— отметил директор по продукту AliExpress Россия Ильгиз Ахметшин.

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