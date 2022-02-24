AliExpress позволит российским продавцам консультировать покупателей через чат-платформу Jivo

Теперь продавцы AliExpress смогут получать уведомления о новых сообщениях от покупателей и отвечать им в Jivo, платформе для связи с клиентами. Такая возможность появилась благодаря интеграции с новым API маркетплейса. По данным Jivo, AliExpress стал первым российским маркетплейсом, который позволил продавцам общаться со своими клиентами за пределами своей платформы через Jivo. Об этом CNews сообщили представители AliExpress.

AliExpress дает продавцам и покупателям все возможности для общения: пользователи AliExpress могут в любой момент связаться с продавцами, задав вопрос в карточке товара или отправив личное сообщение на платформе (уточнить фактуру, свойства, сроки доставки и задать другие вопросы). Чтобы помочь покупателям принять решение о покупке и оставить о себе приятное впечатление, продавцы стараются не тянуть с ответом. До сих пор для этого нужно было периодически проверять входящие сообщения в личном кабинете продавца. Это удобно тем, для кого AliExpress — единственный канал продаж. А те продавцы, которые развивают несколько каналов, могут использовать Jivo, чтобы получать и обрабатывать запросы от клиентов из разных источников в одном окне — приложении или веб-версии Jivo. Помимо AliExpress, в Jivo есть интеграции с соцсетями «Вконтакте», Facebook и Instagram, мессенджерами WhatsApp, Telegram и Viber, а также встроенные чат-боты.

«Отличительная особенность AliExpress в том, что мы не ставим стену между продавцом и покупателем — продавцы могут напрямую общаться с покупателями по телефону или, что бывает чаще, в сообщениях. По нашим данным, если продавец не игнорирует сообщения и быстро отвечает, конверсия в заказ увеличивается на 26%, — сказал Герман Ваймер, руководитель направления развития платформы продавцов «AliExpress Россия». — Как показал наш опрос, лишь каждый третий продавец имеет выделенный штат на работу с покупателями: многие представители малого бизнеса общаются с клиентами самостоятельно. Для удобства тех, кто продает не только на AliExpress, но и в других каналах, и хочет держать сервис на высоком уровне, мы создали специальное API, которое используется в сервисе Jivo и помогает нашим продавцам оперативно консультировать своих клиентов с AliExpress».

Начальная версия Jivo доступна всем продавцам AliExpress бесплатно: ее хватит, чтобы получать сообщения и отвечать на них. Для автоматизации можно использовать платные версии. С их помощью продавцы могут, например, настроить мгновенный автоответ, подключить чат-бота, распределять вопросы по отделам и контролировать качество ответов. Чтобы подключить свой аккаунт AliExpress к чат-платформе, продавцам нужно скопировать токен из личного кабинета и добавить его в приложение Jivo.

«В России AliExpress стал первым маркетплейсом, компании-продавцы которого теперь могут общаться с клиентами через наше приложение. Опыт работы с другими площадками, среди которых “Авито”, “Авто.ру”, SmartMarket, Kaspi.kz и Prom.ua, показывает, что использование нашего решения помогает продавцам увеличивать продажи — в ряде случаев рост доходит до 21%. Мы видим интерес к интеграциям с маркетплейсами среди наших клиентов, поэтому и дальше планируем активно развивать данное направление», — отметил Тимур Валишев, генеральный директор Jivo.

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Jivo — не первый сервис, позволяющий продавцу AliExpress получать сообщения от покупателей вне личного кабинета маркетплейса. В частности, подобное решение есть у компании XWAY — операционного партнера, который ведет много магазинов на AliExpress, а также популярной CRM-системы amoCRM.

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«AliExpress Россия» — совместное предприятие Alibaba Group, VK, USM International и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 г. AliExpress — онлайн-платформа по продаже товаров широкого спроса из Китая и других стран мира с дневной аудиторией 12,5 млн пользователей и ежемесячной аудиторией более 35 млн. Общее количество продавцов на AliExpress Россия превышает 400 тыс., из них порядка 102,5 тыс. российских продавцов с ассортиментом более 16,5 млн уникальных товаров товаров. Общий оборот «AliExpress Россия» за 2021 г. составил 306 млрд руб. без учета услуг.