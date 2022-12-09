Аналитика МТС: российские маркетплейсы обошли AliExpress по популярности в ноябре

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, подвела итоги скидочного сезона: проанализировала обезличенные данные Big Data и «МТС банка» о количестве покупок, средних чеках на разные категории товаров, количестве уникальных пользователей и трафике в интернет-магазинах в октябре-ноябре 2022 г. Аналитика показала, что скидки в начале месяца привлекают больше покупателей, российские маркетплейсы набирают популярность, и больше всего вырос спрос на фитнес-абонементы, книги и обувь. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Где покупали

В ноябре 2022 г. значительно выросли продажи на маркетплейсах — в 2,7 раза по сравнению с ноябрем 2021 г. Лидером по числу продаж в этой категории стал Wildberries – на него пришлось 51% продаж, на втором месте — Ozon (29%), замыкает тройку AliExpress – 16%. Средний чек на маркетплейсах за год увеличился на 3% до 1870 руб.

По числу уникальных пользователей, заходивших в ноябре на площадку, с большим отрывом лидирует «Яндекс маркет». На втором месте по популярности – Ozon и Wildberries, которые показали самый существенный рост числа пользователей по сравнению с ноябрем 2021 г.: количество пользователей выросло на 28% и 20% соответственно. На сайт и в приложение AliExpress в 2022 г. зашло на треть меньше пользователей, чем в ноябре 2021 г., он замыкает «рейтинг» маркетплейсов.

За год также значительно выросла популярность сайта и приложения Lamoda — трафик вырос на 22% по сравнению с показателями ноября 2022 г., а также российских магазинов для дома – в среднем на 42%.

Когда покупали

Всплеск покупательской активности пришелся на вторую неделю месяца: в большинстве магазинов трафик рос 8-12 ноября 2022 г. Активнее всего россияне совершали покупки 11 ноября 2022 г.: количество пользователей на сайтах популярных интернет-магазинов в этот день выросло на 12%, трафик – на 37%. Это совпадает с датами распродаж большинства маркетплейсов и интернет-магазинов. На сайтах и в приложениях маркетплейсов рост трафика 11 ноября 2022 г. был выше среднего по рынку: порядка 50-60%.

После 23 ноября 2022 г. практически во всех магазинах пользовательская активность падает на 10-15%, несмотря на продолжающиеся распродажи. Выросло число уникальных пользователей и трафик только у «Сбермаркета», у которого распродажа пришлось на 17-30 ноября 2022 г.: на 47% и 14% соответственно.

Денис Гузовский, «Росгосстрах»: Массово страховые продукты не будут продаваться онлайн в течение еще трех лет Бизнес

На что тратили

Наиболее заметно в ноябре 2022 г. в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. выросли продажи в фитнес-клубах — на 21% по сравнению с ноябрем 2021 г. Также россияне стали чаще покупать книги – на 14%, обувь – 11%, товары для дома – 9% и косметику – 7%.

Средний чек в фитнес-клубах не изменился по сравнению с прошлым годом и составил 2300 руб. По остальным категориям популярных товаров средний чек незначительно вырос. Больше всего — на 11% — подорожала обувь, в среднем россияне тратили на нее 4500 руб. На 8% выросла стоимость косметики, средний чек составил 1780 руб., на 5% — книги (в среднем 640 руб.) и на 3% — товары для дома, средний чек составил 2000 руб.

***

Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision Безопасность

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.