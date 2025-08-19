На AliExpress стартует продажа нового смартфона Realme 15 Pro

Смартфон Realme 15 Pro стал доступен в магазинах дистрибьюторов на AliExpress. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 7 Gen 4 – это восьмиядерный чипсет. По данным AnTuTu, смартфон набирает более 1100000 баллов. Об этом CNews сообщили представители AliExpress.

Realme 15 Pro оснащен изогнутым 6,8-дюймовым HyperGlow 4D Curve+ AMOLED дисплеем с разрешением 1280х2800 и частотой обновления 144 Гц. Экран отличается максимальной яркостью до 6500 нит, поддерживает расширенный цветовой охват, плавную анимацию, а также защищен стеклом Corning Gorilla Glass.

У смартфона тройная система камер: основной модуль на 50 мегапикселей Sony IMX896 с оптической стабилизацией (OIS); сверхширокоугольная камера на 50 мегапикселей, а также фронтальная камера на 50 мегапикселей, способная снимать фото и видеоролики в разрешении 4К.

Realme 15 Pro оборудован аккумулятором на 7000 мАч. Такой запас энергии позволяет пользоваться устройством более суток даже при активных нагрузках – до 22 часов просмотра YouTube или 83 часов музыки на одном заряде. Технология быстрой зарядки Ultra Charge мощностью 80 Вт восполняет заряд с 0 до 50% за 25 минут.

Смартфон выпускается в цветах Velvet Green и Flowing Silver. Защита IP69 обеспечивает влагостойкость и пыленепроницаемость.

Цена с учетом всех скидок начинается от 23 829 руб.