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VK Education познакомит школьников с цифровыми профессиями в онлайн-лагере «ИT-дайвинг»

Стартовал набор на бесплатную летнюю профориентационную смену в онлайн-лагере «ИT-дайвинг» от VK Education — она пройдет с 5 по 18 августа 2024 г. Под руководством экспертов VK участники «ИT-дайвинга» попробуют себя в перспективных ИT- и digital-направлениях — машинном обучении, разработке, креативе, управлении проектами и продуктами. Принять участие могут ученики 7-11 классов из любого населенного пункта России. Об этом CNews сообщили представители VK.

Профориентационный онлайн-лагерь «ИT-дайвинг» будет проходить в четыре смены, каждая из которых запланирована на период школьных каникул. Смена состоит из двух частей — открытой и закрытой. В рамках открытой части в первую неделю школьники узнают о востребованных цифровых направлениях, познакомятся с экспертами VK и попробуют себя в роли ИT- и digital-специалистов. Ребят ждут образовательные и развлекательные активности, за участие в которых будут начисляться баллы. Открытая часть доступна всем желающим в сообществе «ВКонтакте».

Те, кто наберет достаточное количество баллов, смогут попасть на закрытую часть программы. Также понадобится пройти профориентационное тестирование — его результаты помогут определиться с направлением. Далее участников ждет работа над кейсами в выбранном направлении, а также обратная связь и мастер-классы от экспертов VK. Школьники, которые успешно пройдут программу, получат сертификаты и мерч от VK Education.

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«Мы перезапустили «ИT-дайвинг» в новом формате — теперь это не просто онлайн-практика, а настоящий профориентационный онлайн-лагерь. Школьники смогут участвовать в проекте четыре раза за год — и попробовать себя в различных профессиях из востребованных направлений. Это хороший сценарий для каникул — тем более, в программе «ИT-дайвинга» не только образовательные, но и развлекательные активности», — сказала Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.

Присоединиться к летней смене можно до 11 августа 2024 г. Чтобы попасть на летнюю онлайн-программу «ИT-дайвинг», нужно зарегистрироваться в специальном чат-боте.

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