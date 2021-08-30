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Mail.ru Group и ИТМО расширяют сотрудничество в области образовательных и научно-исследовательских проектов

Сотрудничество ИТМО и Mail.ru Group реализовано по нескольким направлениям, среди которых студенческая научно-исследовательская деятельность, организация совместных образовательных программ и стажировок. К старту нового учебного года преподаватели и студенты ИТМО получат возможность пользоваться облачными решениями Mail.ru Cloud Solutions для реализации научно-исследовательских проектов.

Обучающие программы, которые компания будет проводить вместе с вузом, помогут студентам развить прикладные профессиональные навыки. Благодаря этому им будет проще найти работу. Лучшие выпускники ИТМО будут приглашены на стажировку и получат возможность присоединиться к команде «Одноклассников» и других проектов компании.

В рамках сотрудничества студенты и преподаватели факультета информационных технологий и программирования ИТМО получат доступ к облачным решениям Mail.ru Cloud Solutions. Педагогам они помогут повысить эффективность образовательного процесса, а учащимся будут полезны при проведении научных исследований в области многопоточного и распределенного программирования.

Вместе экспертами Mail.ru Cloud Solutions в университете будет запущен образовательный онлайн-курс по инженерии облаков. В вузе также появится образовательный курс по разработке речевых технологий, разработанный при поддержке академии больших данных Made от Mail.ru Group.

Кроме того, Mail.ru Group выделит гранты на использование облачных сервисов Mail.ru Cloud Solutions для участников и выпускников акселератора ИТМО в рамках своей программы Start, направленной на поддержку малых инновационных предприятий в областях науки и технологий.

«В течение многих лет мы в Mail.ru Group поддерживаем ИТ-образование в России, в том числе в партнерстве с ведущими вузами страны. ИТМО – один из них. Студенты университета демонстрируют высокий уровень знаний, регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях по программированию. Вместе со стартом нового учебного года мы расширяем сотрудничество, чтобы вместе развивать российское образование и науку», – сказала Анна Степанова, директор по образовательным проектам Mail.ru Group.

«Наше сотрудничество с компанией Mail.ru Group насчитывает более 10 лет. За это время мы попробовали разные формы сотрудничества, и все они были довольно успешными. В этом году Mail.ru Group предоставило доступ к использованию облачных сервисов Mail.ru Cloud Solutions. Мы уже начали использовать Mail.ru Cloud Solutions для проведения научных исследований и написания выпускных квалификационных работ студентов. В дальнейшем мы планируем подключить к научным исследованиям образовательную деятельность для проверки домашних заданий студентов по курсам параллельных и распределенных вычислений», – отметил Виталий Аксенов, доцент факультета информационных технологий и программирования Университета ИТМО.

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