«Сбер» открыл доступ к среде разработки GigaIDE для всех пользователей

«Сбер» представил единый дистрибутив среды разработки GigaIDE, сделав востребованную функциональность доступной для индивидуальных разработчиков и небольших команд. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Благодаря единому дистрибутиву легко переключаться между режимами Pro и Community: достаточно активировать trial или подписку — и среда мгновенно получает Pro-функциональность без переустановки. Корпоративные пользователи могут гибко управлять затратами: инженер для повседневной работы остаётся в Community, а для отладки нагруженного модуля переключается в режим Pro.

До выпуска единого дистрибутива GigaIDE предлагалась в двух обособленных форматах. Режим Community давал только базовую поддержку Java, Python и JavaScript и работу с базами данных. Он подходил для повседневного кодинга, пет-проектов и обучения, но продвинутые инструменты были доступны только в Pro-лицензии. Pro-режим, включающий интеграцию с корпоративными контурами безопасности, локальным и облачным хранением кода, маркетплейсом проверенных плагинов и расширенными средствами для СУБД, в свою очередь, был открыт исключительно для корпоративных клиентов.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка, сказал: «GigaIDE объединяет персональную и корпоративную разработку в единой среде. Разработчик или студент получает те же базовые возможности для отладки, тестирования и контроля безопасности, что и команды крупных компаний. Это упрощает повседневную работу: не нужно отдельно настраивать окружение, подбирать инструменты и вручную выстраивать процессы проверки кода. В результате больше времени остаётся на саму задачу, а начинающие специалисты и небольшие команды получают возможность работать по тем же практикам, что используются в промышленной разработке».

Единый дистрибутив размещён на ИИ-платформе GitVerse. Pro-функциональность для физических лиц будет разворачиваться постепенно и станет доступна в полном объёме до конца 2026 г. Уже сейчас индивидуальным пользователям доступны готовые инструменты для Java, фреймворк для сайтов на Python (Django), всё необходимое для работы с веб-интерфейсами, встроенный редактор запросов к базам данных и расширения для них.