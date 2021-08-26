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«Уралсиб страхование» внедрила облачный сервис Stormwall для защиты от DDoS-атак

«Уралсиб страхование» внедрила облачный сервис разработчика решений по информационной безопасности Stormwall, чтобы минимизировать возможные риски от ущерба, который могут нанести DDoS-атаки.

С каждым годом количество DDoS-атак на сферу страхования растет. DDoS-атаки в страховом бизнесе могут привести к множеству негативных последствий, компании могут рисковать своей репутацией, а также потерять прибыль и клиентов.

Страховая компания приняла решение об использовании облачного решения, чтобы избежать размещения дополнительного оборудования в своих дата-центрах и изменений в архитектуре сети. Кроме того, компания выбрала облачный сервис с целью оптимизации расходов на обслуживание и дальнейшее развитие решения Anti-DDoS. Локальное решение защиты имеет достаточно высокую совокупную стоимость владения, а провайдер берет на себя затраты, связанные с размещением и обслуживанием сервиса.

В настоящее время облачный сервис Stormwall оберегает от DDoS-атак все сайты и онлайн-сервисы компании «Уралсиб страхование». В их число входят системы электронной почты, сервисы подключения мобильных устройств, B2B-системы, личные кабинеты клиентов и другие ресурсы. Защита охватывает все уровни протоколов, по которым могут вестись DDoS-атаки: L3, L4 и L7. Решение Stormwall обеспечивает непрерывную доступность интернет-ресурсов СК «Уралсиб страхование». Используя систему мониторинга Stormwall, сотрудники компании отслеживают состояние трафика и наблюдают динамику DDoS-инцидентов.

С целью выбора оптимального сервиса защиты, компания «Уралсиб страхование» провела тестирование решений нескольких провайдеров в течение ознакомительного периода. Важными показателями сервисов являлись степень надежности, особенности SLA, время реакции на инциденты, объемы каналов, трафика и стоимость. По итогам проведенного анализа был выбран облачный сервис защиты Stormwall.

«Все работы по подключению провели удаленно, техническая поддержка отвечала на наши вопросы очень быстро. В наших системах ничего менять не пришлось. Сервис Stormwall комфортен в работе, он прозрачен и почти не заметен для наших пользователей и ИТ-специалистов», – отметил Андрей Баев, руководитель направления ИТ-инфраструктуры компании «Уралсиб страхование».

«Мы занимаемся защитой бизнеса от DDoS-атак более восьми лет и постоянно наблюдаем рост количества атак на ритейл, финансовую сферу и образовательный сектор. Сфера страхования тоже находится в зоне риска, и любой страховой компании важно осознать опасность. Мы рады, что «Уралсиб страхование» принял мудрое решение заранее позаботиться о защите своих ресурсов и выбрал наш сервис среди других решений», – сказал Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь Stormwall.

В будущем «Уралсиб страхование» планирует подключить сервис WAF. Финальное решение будет принято по итогам очередного теста на проникновение, который компания проводит, чтобы проверить свою систему информационной безопасности.

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