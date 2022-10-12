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PIX Robotics и iiii Tech стали партнерами по внедрению RPA

PIX Robotics заключила партнерское соглашение с iiii Tech, в рамках которого планирует совместное внедрение программных роботов в России и СНГ, сообщили CNews представители PIX RPA. Компания iiii Tech (ex. Tietoevry) c 1996 г. предлагает решения для крупного сегмента. Один из ключевых принципов работы интегратора – ориентация на наиболее актуальные запросы со стороны рынка. Именно поэтому он внимательно подходит выбору партнеров и решений для клиентов. Технологии RPA уже давно занимают одну из ключевых позиций в ИТ-ландшафте крупных российских компаний. Для серьезных результатов бизнеса, особенно в период неопределенности, важно выбирать не просто качественные решения, а отвечающие динамичности рынка.

Благодаря партнерству клиенты получат доступ к лидирующей RPA-платформе, на базе которой смогут разворачивать программных роботов для снижения рутины и повышения качества труда внутри компаний. Команда iiii Tech обладает широкой экспертизой в RPA, проводит глубокую аналитику и подбирает максимально эффективную стратегию для роботизации процессов. Отталкиваясь от запросов клиентов, интегратор будет проводить пилотные проекты, сопровождать внедрения платформы PIX RPA и поддерживать клиентов в дальнейшем.

Российская платформа для роботизированной автоматизации бизнес-процессов PIX RPA отвечает требованиям заказчиков, а Академия PIX и активное комьюнити помогают изучать RPA как разработчикам, так и бизнес-пользователям.

«Партнерство с PIX Robotics расширяет нашу экспертизу и спектр предоставляемых услуг в сфере роботизации, позволяя обеспечивать решение еще более комплексных задач наших клиентов, сохраняя гибкость и ориентацию на индивидуальные потребности в каждом конкретном проекте», — комментирует Антон Сергеев, руководитель направления RPA iiii Tech.

«iiii Tech специализируется на решениях для цифровой трансформации среднего и крупного бизнеса — RPA, аналитика данных, разработка на микросервисной архитектуре и многое другое. Для нас важно развивать крепкие отношения с именно с такими партнерами, которые могут внедрять и поддерживать все продукты экосистемы PIX. Сотрудничество с iiii Tech дает выбор и высокое качество поддержки заказчикам, выбравшим платформу PIX», — отметил Серей Ложкин, генеральный директор PIX Robotics.

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PIX Robotics — российский разработчик технологичных и инновационных решений для среднего и крупного бизнеса. В экосистему PIX входят продукты PIX RPA и PIX BI. Платформа PIX входит в реестр отечественного ПО, отвечает требованиями государственных регуляторов, полностью соответствует 152-ФЗ. PIX Robotics с 2019 г. является резидентом инновационного центра «Сколково».

iiii Tech — российский ИТ-интегратор, специализирующийся на решениях для среднего и крупного бизнеса. В портфель решений компании входят автоматизация бизнес-процессов, облачные и managed-сервисы, RPA (роботизация бизнес-процессов), SAP, аналитика данных, тестирование ПО и заказная разработка, в том числе на микросервисной архитектуре.

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