Разделы

Бизнес Цифровизация Бизнес-приложения Техника
|

Pix Robotics и «Акстим» заключили партнерское соглашение

Pix Robotics заключила партнерское соглашение с «Акстим» (ранее – российский офис Accenture), в рамках которого планирует совместное внедрение программных роботов в России и СНГ.

«Акстим» специализируется на крупномасштабных проектах полного цикла и обладает экспертизой во внедрении платформенных решений. Одно из главных преимуществ RPA в таких проектах — универсальность технологии, которая помогает исключить рутину, высвободить время сотрудников и роботизировать те процессы, где классическая автоматизация не является оптимальным решением.

По словам Александра Сухарева, руководителя направления RPA в «Акстим», сегодня бизнес как никогда нуждается в оптимизации ресурсов, повышении производительности и устойчивости.

«Благодаря современным RPA-решениям переход к автоматизации рабочих процессов происходит значительно быстрее. «Акстим» планирует использовать современный RPA-инструментарий и интеграцию RPA-систем в бизнес-процессы компаний, сокращая операционные расходы и значительно снижая время выполнения операций», — сказал Александр Сухарев.

Чем заменить ушедшие Zoom, MS Teams и Cisco Webex?
Импортозамещение

«Pix RPA – платформа, которую уже выбрали многие крупные российские игроки благодаря качеству продукта и эффективному программно-методологическому комплексу для миграции. Программные роботы сегодня — лучшие помощники для автоматизации процессов при взаимодействии разнородных ИТ-систем, которых становится все больше в компаниях. Рост интереса к RPA и успешные кейсы показывают долгосрочную перспективу нашей технологии», — отметил Сергей Ложкин, генеральный директор Pix Robotics.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Softline списала $2,8 млн из-за ухода с Украины и $51 млн из-за сделок со своим основателем

Схвачен глава криптобиржи, укравший $2 млрд у своих клиентов. Ему светят 40000 лет тюрьмы

Власти хотят обнулить налог на прибыль для проектов импортозамещения

Поставки серверов в Россию упали в 5 раз

Власти придумали, как вызвать гарантированный спрос на российское ПО

Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые экономичные принтеры: выбор ZOOM

Лучшие компьютерные кресла до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие умные часы для детей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Не только нули и единицы: физики нашли способ сделать квантовые компьютеры мощнее

Новое решение старой загадки: почему внутренняя часть Солнечной системы не вращается так быстро, как требуют законы физики

Микробиологи нашли залежи микробной «темной материи» в лавовых пещерах — в ней тысячи неизвестных бактерий
Показать еще