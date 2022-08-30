Pix Robotics и «Акстим» заключили партнерское соглашение

Pix Robotics заключила партнерское соглашение с «Акстим» (ранее – российский офис Accenture), в рамках которого планирует совместное внедрение программных роботов в России и СНГ.

«Акстим» специализируется на крупномасштабных проектах полного цикла и обладает экспертизой во внедрении платформенных решений. Одно из главных преимуществ RPA в таких проектах — универсальность технологии, которая помогает исключить рутину, высвободить время сотрудников и роботизировать те процессы, где классическая автоматизация не является оптимальным решением.

По словам Александра Сухарева, руководителя направления RPA в «Акстим», сегодня бизнес как никогда нуждается в оптимизации ресурсов, повышении производительности и устойчивости.

«Благодаря современным RPA-решениям переход к автоматизации рабочих процессов происходит значительно быстрее. «Акстим» планирует использовать современный RPA-инструментарий и интеграцию RPA-систем в бизнес-процессы компаний, сокращая операционные расходы и значительно снижая время выполнения операций», — сказал Александр Сухарев.

Чем заменить ушедшие Zoom, MS Teams и Cisco Webex? Импортозамещение

«Pix RPA – платформа, которую уже выбрали многие крупные российские игроки благодаря качеству продукта и эффективному программно-методологическому комплексу для миграции. Программные роботы сегодня — лучшие помощники для автоматизации процессов при взаимодействии разнородных ИТ-систем, которых становится все больше в компаниях. Рост интереса к RPA и успешные кейсы показывают долгосрочную перспективу нашей технологии», — отметил Сергей Ложкин, генеральный директор Pix Robotics.