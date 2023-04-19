Конференция «Астраконф 2023»: построение и модернизация ИТ-инфраструктур на базе отечественного ПО

ГК «Астра» проведет ежегодную встречу первых лиц и ключевых экспертов крупнейших российских ИТ-компаний, руководителей инфраструктурных организаций, коммерческих и госструктур. Предстоящее мероприятие будет посвящено цифровизации, ИТ-импортозамещению, проектам на базе операционной системы Astra Linux и другим решениям из продуктового портфеля вендора.

25 апреля 2023 года в Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park состоится пятая ежегодная практическая конференция «Астраконф 2023» – уникальная площадка для выстраивания и развития стратегического партнерства между российскими технологическими лидерами и их заказчиками из всех сегментов рынка. Такие встречи уже стали традицией: с 2019 года на них собираются представители ведущих отечественных вендоров и системных интеграторов, чтобы обсудить тренды индустрии и особенности построения цифровой экономики в стране. Порядка 500 человек посещают конференцию лично, и около 2000 участников из всех регионов удаленно подключаются к прямой интернет-трансляции, дистанционно задают вопросы спикерам и участвуют в дискуссиях.

Предстоящее мероприятие будет посвящено цифровизации, ИТ-импортозамещению, проектам на базе операционной системы Astra Linux и решений из продуктового портфеля ГК «Астра». Во время официального открытия конференции с приветственным словом к участникам обратится генеральный директор компании Илья Сивцев.

Бизнес-программа объединит более 40 экспертных докладов на самые актуальные темы, включая аналитические обзоры развития наиболее значимых сегментов ИТ-рынка и презентации заказчиков об опыте внедрения и перехода на отечественные решения. В сессионной части в параллельном потоке будет проведено 4 тематических кластера по экосистеме вендора и практике их применения. Также в рамках мероприятия пройдут мастер-классы в демолабораториях, организованные техническими специалистами компаний-разработчиков.

Стратегическими партнерами конференции «Астраконф 2023» станут «ICL Техно», Axoft, «Аквариус», Delta Computers и Treolan. В числе партнеров выступают лидеры индустрии и передовые российские разработчики и дистрибьюторы — компании, задающие тренды и закладывающие стандарты развития отрасли во всех ключевых областях: TrueConf, OCS Distribution, «Инфотекс», «Гарант», Merlion, «Сбер Интегро», MasterSCADA, Mont, 3Logic Group, TEGRUS, «К2», «Лига Цифровой Экономики», Irbis, СontentAI, «Код безопасности», «Мой Офис», INFERIT, SoftLab, «Р7-Офис», «Биплан», IVA, «Хайтек», S-terra, и VK Cloud.

Цель мероприятия — совместный поиск оптимальных путей для ИТ-трансформации и обмен опытом эффективного применения самых перспективных решений. Присутствие известных ИТ-производителей позволяет выстроить предметный диалог между компаниями из различных секторов экономики, регуляторами и ведущими российскими разработчиками софта и «железа», обладающими глубокой экспертизой. В экспо-зоне свои флагманские продукты и сервисы представят известные российские ИТ-производители и дистрибьюторы.

«Наша первая конференция прошла пять лет назад. За это время «Астраконф» зарекомендовала себя как востребованная площадка для обмена знаниями и опытом в профессиональном сообществе. Здесь лидеры российского ИТ-рынка встречаются друг с другом и с заказчиками, обсуждают наиболее актуальные тренды цифровой трансформации, делятся успешными стратегиями и последними кейсами. Мы видим, что наша конференция позволяет вендорам услышать рынок, а заказчикам – получить новые инструменты для построения эффективной и безопасной ИТ-инфраструктуры», – комментирует Александр Гутин, директор по маркетингу ГК «Астра».