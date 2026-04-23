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Сбер Интегро (полное наименование — ООО «Сбер Интегро») является дочерней структурой Сбербанка и входит в экосистему Сбер. Компания специализируется на разработке и внедрении цифровых решений для государственных и коммерческих заказчиков, включая облачные сервисы, системы автоматизации и цифровой трансформации. Сбер Интегро участвует в реализации проектов в рамках национальной программы «Цифровая экономика», а также в инициативах по цифровизации регионов.

Одним из направлений деятельности компании является создание цифровых сервисов для граждан и организаций. Пример — сервис «Спорт Рядом», разработанный для повышения прозрачности и доступности информации о спортивных объектах. По состоянию на 2023 год, сервис объединил 70 спортивных объектов в 24 регионах России. Сервис включает мобильное приложение для пользователей, веб-кабинет для администраторов объектов, оборудование для считывания QR-кодов и техническую поддержку. Цель проекта — устранить информационный разрыв между населением и существующей инфраструктурой, особенно в условиях, когда граждане не осведомлены о наличии близлежащих спортивных площадок.

Другой проект — совместная разработка с «СберКорус» (ещё одной дочерней структурой Сбера) сервиса для автоматической маркировки товаров на промышленных предприятиях. Сервис ориентирован на производителей, подпадающих под требования обязательной маркировки (например, молочная продукция, вода, пиво, консервы). Решение включает интеграцию оборудования и ПО для автоматической генерации и нанесения кодов маркировки в соответствии с требованиями «Честного ЗНАКА».

Сбер Интегро тесно взаимодействует с Центром развития регионов (ЦРР) — структурой, также входящей в экосистему Сбера и занимающейся цифровизацией субъектов РФ. В рамках этой деятельности компания участвует в создании «Цифровых решений регионов» — комплексных ИТ-платформ для госуправления, ЖКХ, здравоохранения, образования и социальной сферы.

Важно отметить, что Сбер2В — это условное обозначение направления B2B-услуг Сбера, в которое входят такие юрлица, как Сбер Интегро, СберКорус, СберОблачные Системы и другие. Эти компании обеспечивают технологическую поддержку цифровой трансформации бизнеса и госсектора в рамках единой стратегии Сбербанка.

Таким образом, Сбер Интегро выступает как технологический исполнитель в экосистеме Сбера, реализуя проекты по заказу как государственных, так и коммерческих клиентов. Компания опирается на облачную инфраструктуру Сбера, собственные разработки и партнёрские интеграции. Её ключевая роль — внедрение и сопровождение цифровых сервисов, ориентированных на повышение эффективности управления и доступности государственных услуг.

Информация актуальна на 5 апреля 2025 года.

СОБЫТИЯ

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23.04.2026 Сбербанк создает новый бренд без слова банк, чтобы объединить в нем свои нефинансовые ИТ-продукты 2
12.05.2023 Бизнес ГК «Астра» в ближайшие годы может расти более чем в 2 раза ежегодно 1
24.04.2023 Сервис Сбера «Спорт Рядом» собрал 70 спортивных объектов в 24 регионах России в одном приложении 1
19.04.2023 Конференция «Астраконф 2023»: построение и модернизация ИТ-инфраструктур на базе отечественного ПО 1
28.02.2022 «СберКорус» запустил сервис для маркировки на крупных производствах 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

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