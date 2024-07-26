В ОС Astra Linux 1.8 зажгутся звезды и зазвучит живая музыка сфер

В новой версии ОС Astra Linux 1.8 появится звуковая тема «Звездный минимализм» – уникальный образ, созданный из «голосов» реальных космических объектов. Пространство за пределами земной атмосферы заполнено разными видами излучения: например, при пульсации нейтронных звезд периодически возникают электромагнитные колебания. Данные о волнах были преобразованы в слышимые человеком звуки, которые впоследствии были использованы в обновленной ОС Astra Linux в качестве музыкального сопровождения. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Соавторами музыки стали сотрудники «Группы Астра»: они включились в процессы аранжировки «голоса» космоса и его интеграции в код, который выполняется при старте операционной системы, завершении работы, поступлении уведомлений и т.д. Значимость звукового сопровождения в ОС сильно возросла, когда люди массово перешли на дистанционную работу и столкнулись с множеством отвлекающих факторов. В этой ситуации пользователю, к примеру, важно в момент получения письма или другого события в системе слышать оповещающий и узнаваемый сигнал, который не сливается с «белым шумом». Теперь эта возможность реализована, к тому же можно выбрать разные звуки для запуска ОС, блокировки рабочего стола и иных сообщений системы.

Включение такого аудиоряда и функционала в Astra Linux призвано сделать платформу удобной даже в мелочах. Это новшество придаст продукту больше индивидуальности.

Чтобы усилить единство стиля, дизайнеры «Группы Астра» создали уникальные обои рабочего стола в космической тематике. В будущих обновлениях вендор планирует развивать это направление: добавлять новые звуковые темы и элементы оформления.

В настоящий момент работа над Astra Linux 1.8 близится к завершению, выпуск версии ожидается летом 2024 г. Помимо масштабных изменений в интерфейсе, будут реализованы другие существенные нововведения, и все вместе это позволит говорить о платформе нового поколения. ОС не просто постепенно дорабатывается, как это обычно происходит с большинством ИТ-продуктов, а глобально преобразуется: пользователи получат не только развитый и актуальный функционал, но и новый уровень взаимодействия с технологиями.

«Мы никогда не стоим на месте. Помимо чисто функционального развития наших продуктов, мы уделяем большое внимание также пользовательскому опыту и интерфейсу решений от "Группы Астра"», – сказал Александр Гутин, директор по маркетингу «Группы Астра».