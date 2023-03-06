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МТС к весеннему туристическому сезону прокачала сеть для самого высокого отеля Смоленска

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, в 1,5 раза увеличила скорость мобильного интернета в районе самого высокого отеля Смоленска – гранд-отеля «Мегаполис». После установки дополнительного телеком-оборудования туристы и жители близлежащих домов могут выходить в сеть на скорости до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Проведенные специалистами МТС работы позволяют гарантировать высокое качество сигнала в капитальном 15-этажном здании, имеющем толстые бетонные стены и стеклопакеты. Связь доступна во всем гостиничном комплексе, включая рестораны, летнюю веранду на крыше и в других локациях.

«Смоленск находится на пути в Белоруссию, и как показали новогодние каникулы, это самое популярное туристическое направление для Центральной России. Многие жители центральных и северо-западных регионов едут через Смоленск впервые, поэтому мы позаботились об их цифровом комфорте: «прокачали» скорость мобильного интернета по трассе М-1, чтобы хорошо работали навигаторы, можно было забронировать в дороге ночлег, заказать ужин или связаться с гидом на российско-белорусской границе. Мы постарались не только обеспечить уровень комфортной связи для постояльцев, но и сделали запас емкости для внедрения отелем технологий «умного дома», в том числе запуска устройств Nb-IoT», - сказал директор МТС в Смоленске Алексей Козин.

Благодаря VoLTE во время голосовых вызовов абоненты могут продолжать пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом в сети 4G. Также во время звонка при раздаче мобильного интернета со смартфона на компьютер не будет даже кратковременно прерываться интернет-соединение. При этом туристы смогут оценить возможности всей экосистемы МТС для работы, учебы и путешествий.

«Наш отель может одновременно заселить свыше 200 номеров, это подходит как для одиночного или семейного туризма, так и для корпоративных выездных мероприятий, например, семинаров и конференций. У нас обустроен большой конференц-зал, в котором связь важна для учебы и работы. Несмотря на то, что в отеле есть Wi-fi, мобильным интернетом со своих смартфонов пользуется большинство наших гостей. В “Мегаполисе” останавливаются одни из самых требовательных и активных клиентов, поэтому нам важно, чтобы их пребывание было комфортным. Благодаря МТС наши постояльцы могут не отказываться от привычного цифрового комфорта и быть всегда на связи», — сказал директор гранд-отеля «Мегаполис» Виталий Мазепин.

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Пользоваться новыми скоростями мобильного интернета могут также жители близлежащих многоквартирных домов, расположенных в районе проспекта Гагарина, улиц Николаева, Кирова, маршала Конева, посетители скейт-парка, кинотеатра «Современник» и других мест, популярных у смолян и гостей города.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов.

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