НИУ ВШЭ совместно с партнерами будет развивать российский киберспорт и онлайн-образование

НИУ ВШЭ, «Сколково», АНО «Цифровая экономика», Федерация компьютерного спорта России, Ассоциация профессионалов индустрии оперирования и разработки игр и «Сколтех» заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития игровой индустрии и онлайн-образования. В рамках соглашения предполагается создание опорного центра исследований игровых образовательных технологий на базе НИУ ВШЭ. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Соглашение предполагает реализацию комплекса мер и проведение исследований в области развития игровой индустрии и онлайн-образования. В рамках партнерства будет изучаться феномен игры как общественной практики развития способностей современного человека. Ключевым направлением станет поиск возможностей использования игровых механик для повышения вовлеченности обучающихся в образовательный процесс с опорой на исследования в сфере нейрофизиологии и биохимии головного мозга.

Стороны также договорились проводить исследования, которые помогут выработать требования к трансформации компьютерных игр как социально значимой деятельности, направленной прежде всего на обучение и развитие.

«Игровая индустрия на сегодняшний день — намного больше, чем развлечение. Совместно с партнерами мы провели ряд исследований, которые доказали, что игры могут не только являться образовательным инструментом, но и способствовать профессиональному развитию молодежи. В рамках лаборатории “Молодежная политика” вышки мы исследуем игры как отдельный социальный феномен, имеющий потенциал влиять на образование, культуру, общественно-значимые процессы. Игры позволяют легком и непринужденном формате вовлекать молодых людей в науку и технологии, открывая новое виртуальное пространство для их популяризации. Мы планируем и далее продвигать концепцию полезных игр как одного из инструментов молодежной политики страны», — сказал проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов.

«Наиболее популярные игры создают для своих фанатов уникальное психофизиологическое состояние, в котором процесс приобретения новых знаний и практических навыков упрощается и ускоряется. Для того чтобы формировать навыки и знания, полезные в современной экономике и цифровой среде, нужно научиться использовать накопленный в игровой индустрии опыт, сочетая его с последними достижениями в сфере педагогики и нейрофизиологии», — сказал вице-президент, директор по развитию и планированию фонда «Сколково» Сергей Израйлит.

«Мы полагаем, что современные научные подходы к исследованиям в области нейрофизиологии и метаболизма головного мозга позволяют и должны применяться для оценки долгосрочных эффектов повышенных нагрузок в цифровой среде и тонкой настройки образовательного процесса для достижения лучших результатов», — сказал Филипп Хайтович, директор нейроцентра «Сколтеха».

Роман Самойлов, Vinteo: Мы верим в будущее классической ВКС Импортонезависимость

В рамках партнерства НИУ ВШЭ создает Опорный центр исследований игровых образовательных технологий. Исследования Центра будут посвящены тому, какое влияние оказывают игры на поведение и психоэмоциональное состояние человека, локальные и глобальные изменения в обществе, экономические процессы.

Участники соглашения будут разрабатывать методики использования полезных игр и интерактивных обучающих технологий в образовании и профориентации, а также готовить программы подготовки киберспортсменов. Обмениваться наработками стороны будут в рамках конференций, семинаров и других мероприятий. Планируется также проводить олимпиады и конкурсы на развитие игровой грамотности и профессиональных компетенций в этой сфере.

Недавно эксперты НИУ ВШЭ выпустили доклад о состоянии студенческого киберспорта. Исследование посвящено значимости и перспективам развития киберспортивного сообщества, а также актуальным проблемам поддержки киберспорта в вузах, включая обзор лучших практики поддержки в разрезе университетов и общественных организаций.

В НИУ ВШЭ действует программа профессиональной переподготовки «Менеджмент игровых проектов», а также курс повышения квалификации по основам создания игр. Обе программы реализуются в «Высшей школе бизнеса».