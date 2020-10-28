Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Программа АНО «еНано» включена в каталог федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе

Программа повышения квалификации АНО «еНано» «Проектирование приложений интернета вещей» прошла многокритериальный отбор и была включена в каталог федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», реализуемого в рамках национальной программы «Цифровая экономика России». Образовательная программа «Проектирование приложений интернета вещей» рассказывает разработчикам о специфике постановки задачи, дает анализ требований к соответствующим приложениям и рекомендации по созданию концепции предлагаемого решения. Слушатели познакомятся с основными этапами разработки приложений на платформе интернета вещей (IoT), изучат особенности данной технологии, этапы проектирования технической системы и ее экономику, познакомятся с возможностями коммерциализации технологий IoT и ключевыми метриками, архитектурой системы, этапами работы, спецификой проектирования поведения системы и примерами приложений. Преподаватель программы – Алексей Корнилов, генеральный директор компании «Техновижн», главный эксперт и разработчик программ подготовки команд, преподавателей и экспертов национального чемпионата WorldSkills-2017 в компетенции «Интернет вещей», один из авторов концепции и первый руководитель общероссийской Программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России».

Для пользователей в каталоге проекта «Кадры для цифровой экономики» уже доступны более 30 программ. Он будет регулярно пополняться по мере проверки и согласования «Университетом 2035» – оператором проекта. Всего в 2020 г. по программе персональных цифровых сертификатов бесплатно обучатся 33 тыс. россиян.

Обучение в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» предоставляется гражданам старше 18 лет, не достигшим пенсионного возраста, имеющим среднее профессиональное и/или высшее образование, проживающим в одном из 48 регионов-участников проекта (постоянная или временная регистрация). Полный список регионов можно найти на сайте проекта. Алгоритм записи на программу следующий: пользователю необходимо зарегистрироваться на платформе LeaderID и после этого перейти на цифровую платформу Персональных цифровых сертификатов. Сведения об участнике подтверждаются копией паспорта и диплома, после чего регистрационная форма подается на проверку. По окончании проверки пользователи смогут выбрать программу повышения квалификации АНО «еНано».



Другие материалы рубрики

Власти Ингушетии «надули» «Ситроникс» на многие миллионы

Немцы оставили Россию без фабрики микросхем за 5 миллиардов

У «Т-платформ» хотят отобрать контроль над разработчиком «Байкалов» в пользу светодиодной компании

Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020

Технология SSD NVMe: история, сравнение, преимущества и недостатки. Подробный обзор Market.CNews

Топ-75 федеральных ИТ-чиновников России по доходам

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты 2020 года: выбор ZOOM

Лучшие фитнес-браслеты 2020 года: выбор ZOOM

Техноблог

Как работают умные датчики протечек воды?

Обзор умных часов Zepp E: стильный аксессуар для спорта

Показать еще

Наука

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали

Самое раннее свидетельство существования человека на Аравийском полуострове — следы, которым 120 тысяч лет

Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам В России создают ситуационные центры с искусственным интеллектом В России создают ситуационные центры с искусственным интеллектом Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online