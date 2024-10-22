«Авито Работа»: в России спрос на специалистов, работающих с Китаем, за год вырос на 23%

Эксперты «Авито Работы» проанализировали, как за год изменилась динамика вакансий и средних предлагаемых зарплат для специалистов, работающих с Китаем. В III квартале 2024 г. спрос на таких сотрудников вырос на 23% год к году, а средние зарплатные предложения для международных специалистов повысились на 6%. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

При этом больше всего сотрудников требуется в сфере доставки, грузоперевозок и логистики — на нее приходится 24% вакансий от всех объявлений, где упоминается связь с Китаем. В этой отрасли также оказались одни из самых высоких предлагаемых зарплат для соискателей — в среднем специалистам предлагают около 121 115 руб. в месяц за полный рабочий день. Среди работников сегмента особенно востребованы водители-экспедиторы и дальнобойщики.

Вторая по востребованности сфера — автомобильный бизнес. Вакансии в сфере продаж и обслуживания автомобилей составляют 6,6% от общего числа предложений, подразумевающих работу с Китаем. Компании, которые занимаются поставками китайских автомобилей, запчастей и их обслуживанием, ищут широкий круг специалистов: менеджеров по продажам, техников-перегонщиков, специалистов по закупкам, автоэлектриков и др. В среднем на позициях в автобизнесе работодатели предлагают соискателю 99 586 руб. ежемесячно при полной занятости.

Третьей по числу вакансий, связанных с взаимодействием с Китаем, стала сфера образования и науки. Работодатели этой отрасли предлагают 6% от всех подобных вакансий, где упоминается связь с Китаем. В основном требуются репетиторы и преподаватели китайского языка. Средняя предлагаемая зарплата для сотрудников с небольшим опытом работы в этой сфере начинается от 53 695 руб.

«Рост спроса на сотрудников, специализирующихся на работе с Китаем, ярко отражает укрепление российско-китайских экономических связей. Это создает почву для профессионального роста и открывает новые карьерные горизонты для российских специалистов, владеющих китайским языком, разбирающихся в работе с иностранным оборудованием и понимающих нюансы ведения бизнеса с зарубежными партнерами. По данным нашего исследования, в III квартале 2024 г. средняя зарплата для специалистов, работающих с Китаем, составила около 83 650 руб. в месяц за полный рабочий день», — прокомментировал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».