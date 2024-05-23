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«Ростелеком» и корпорация «Хуамин» будут развивать совместные проекты в области ИКТ

«Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве с китайской международной инвестиционной корпорацией «Хуамин». Подписи на документе поставили президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и глава представительства Китайской международной инвестиционной корпорации «Хуамин» в Москве Чжао Цинхуа. Соглашение предполагает многопрофильное сотрудничество, в частности, в области ИКТ.

«Партнерство с корпорацией “Хуамин” открывает для нашей компании новые возможности в рамках развития двусторонних отношений между Россией и КНР. В частности, это касается взаимодействия в области информационно-коммуникационных технологий. Совместная работаРостелекома” и “Хуамина” станет основой для создания новых российско-китайских технологических продуктов», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

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Акционерами «Хуамин» являются четыре крупнейшие компании КНР: «Китайская национальная нефтяная корпорация» (CNPC), «Китайская национальная корпорация по производству зерновых, масел и продуктов питания» (COFO), «Китайская промышленная корпорация Great Wall» и «Китайская корпорация импорта-экспорта точного оборудования».

Помимо инвестиций, «Хуамин» занимается строительством и управлением недвижимостью, в частности, управляет китайским бизнес-центром «Хуамин Парк» и Soluxe Hotel Moscow.

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