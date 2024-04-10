КИФА совершенствует систему корпоративного управления. Совет директоров компании избрал председателя и сформировал комитеты

АО «КИФА», оператор B2B-платформы цифровой торговли между Россией и Китаем, объявляет решения Совета директоров компании, принятые 9 апреля 2024 г. на первом заседании Совета в новом, расширенном составе.

Совет директоров избрал своим председателем основателя B2B-платформы КИФА Сунь Тяньшу, заместителем председателя стал независимый директор - Шостак Кайл. Об этом CNews сообщили представители АО «КИФА».

Совет директоров принял решение о формировании комитета по аудиту (председатель – Шостак Кайл) и комитета по кадрам и вознаграждениям (председатель – Ли Минь). Оба комитета полностью состоят из независимых директоров.

Совет директоров определил Шостака Кайла старшим независимым директором, учитывая его большой опыт работы в Совете директоров АО «КИФА» и высокий уровень вовлеченности в деятельность этого органа управления.

«Совершенствование системы корпоративного управления является безусловным приоритетом АО «КИФА». Сегодня мы сделали еще один шаг в этом направлении – сформировали два комитета при Совете директоров. Комитеты состоят исключительно из независимых директоров, что соответствует лучшим стандартам корпоративного управления, включая рекомендации Банка России и «Московской биржи». Мы продолжим последовательно развивать систему корпоративного управления, чтобы обеспечить высокий уровень открытости и прозрачности компании», - сказал председатель совета директоров АО «КИФА» Сунь Тяньшу.

Новый состав Совета директоров АО «КИФА» был сформирован 12 марта 2024 г. решением единственного акционера АО «КИФА» - ООО «Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ (Пекин)». В Совет директоров вошли Сунь Тяньшу, Ли Сюфэн, Ирина Афонина, Ци Тао, а также три независимых директора – Шостак Кайл, Марк Завадский, Ли Минь.

В2B-платформа КИФА специализируется на оптовой цифровой торговле между Россией и Китаем – функционал платформы изначально разработан под потребности предпринимателей этих стран, от языка интерфейса и подборки ассортимента до расчетов в валюте пользователя.

КИФА имеет бизнес-модель, которая основана на том, что платформа обеспечивает процесс оптовой трансграничной закупки «в один клик» через личный кабинет с полным сопровождением сделки, начиная от поиска поставщика, выкупа товара, логистики, таможенного оформления, сертификации и маркировки до комплекса послепродажного обслуживания. При этом покупатель в России оплату производит в рублях, то есть платформа максимально упростила процесс трансграничных закупок.

Клиентам платформы доступны два ключевых сервиса – Open-Trade и Private-Trade. При работе с Open-Trade покупатель делает выбор в открытом каталоге на сайте. В одном заказе могут присутствовать товары разных категорий и от разных поставщиков. Доступен как мелкий, так и крупный опт. При работе с Private-Trade сделка проводится в закрытом разделе личного кабинета. Как правило, это крупные партии товара при минимальной цене.

На платформе представлены товары в более чем 10 категориях: обувь, одежда, строительные материалы, детские товары, кожгалантерея, упаковочные материалы, оборудование, техника и запчасти, электроника и бытовая техника, текстиль, прочее. Спрос в России на эти китайские товары растет. Так, например доля Китая в импорте одежды в Россию в 2023 г, по данным BusinesStat, стала максимальной за пятилетие, составив 38,9%.

В 2023 г. АО «КИФА» вошла в перечень значимых проектов Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Это стало признанием вклада платформы КИФА в российско-китайскую торговлю, которая активно развивается (товарооборот между Россией и Китаем в 2023 г. превысил $240 млрд), а также значимости и динамичного развития B2B-сегмента электронной коммерции, в котором работает КИФА.

Вклад КИФА в российско-китайскую торговлю продолжит расти за счет новых направлений деятельности - экспорта несырьевых товаров из России в Китай и импорта из Китая в Россию товаров для промышленности. Запуск этих направлений ожидается в 2024 г.

В июне 2023 г. АО «КИФА» разместило дебютный выпуск биржевых облигаций на сумму 200 млн руб. по ставке 14,5% на срок три года. «КИФА» стала первой компанией китайского происхождения, которая вышла на российский долговой рынок. Основной спрос на облигации обеспечили розничные инвесторы, он превысил предложение в два раза. Компания уже трижды выплатила купоны, своевременно и в полном объеме. Общая сумма выплаченных купонов на 1 апреля 2024 г. составила 21,69 млн руб.