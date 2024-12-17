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Сентинел Кредит Менеджмент



17.12.2024 ИТ-компания отсудила у коллекторов 2 миллиона, хотя требовала 32 2
20.02.2017 «Сентинел Кредит Менеджмент» построил систему ИБ за $1 млн 2
27.01.2017 Конференция CNews: «Рынок BI 2017» 1
18.11.2016 Цифровая революция породила новые угрозы 1
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 1
28.09.2016 Выручалочка для ИТ-бюджетов. На CNews FORUM обсудят облачные технологии 1
22.09.2016 ИТ-руководители крупнейших российских компаний примут участие в CNews FORUM 1
20.09.2016 Тренды российских облаков: экономия не главное, уникальный сервис, рост финансовой ответственности провайдеров 2
05.09.2016 Ericsson, «Крок», «Русагро», «Инвитро», АББ, Touch Bank и многие другие участвуют в конференции «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
11.08.2016 Touch Bank, «Черкизово», Ericsson, «Крок», «Русагро» и другие примут участие в конференции CNews «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
27.07.2016 Конференция CNews. «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
01.07.2016 Почему российские компании боятся облаков 1
17.06.2016 Конференция CNews: Как уменьшить затраты на инфраструктуру? 1
01.12.2015 Softline защитила персональные данные «Сентинел Кредит Менеджмент» 2

Публикаций - 14, упоминаний - 18

Сентинел Кредит Менеджмент и организации, системы, технологии, персоны:

МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 4
8213 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 4
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 122 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 3
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 3
ОТР ГК - ОТР 2000 214 3
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 3
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 3
HERE Technologies 108 3
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 3
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 3
Commvault 172 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Крок - Croc 1777 2
Росплатформа - Р-Платформа 83 2
Basis - Tionix - Тионикс - 79 2
Entel - Боливийская государственная телекоммуникационная компания 16 2
ITERBI - Айтерби 11 2
Телеком-защита 53 2
Инвитро ИТ - Инвитро Информационные Технологии 6 2
Western Digital Corporation - WDC 548 2
SAP SE 5277 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Microsoft Corporation 24625 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Salesforce.com 427 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 143 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 31 1
Palo Alto Networks 146 1
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
LanCloud - ЛанКлауд 55 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 103 6
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 6
Инвитро - Invitro 70 5
ГПБ - Газпромбанк 1084 4
Adidas - Адидас 160 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 4
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 136 4
Русагро Группа Компаний 277 4
ПСБ - Промсвязьбанк 851 4
Росинтер Ресторантс - Rosinter 37 4
Глобэкс банк 47 4
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 4
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 3
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 3
ВТБ - ВТБ24 665 3
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 45 3
Сафмар - Европлан - Europlan 37 3
Citi - Citibank - Ситибанк 319 3
Paulig Group - Паулиг РУС 24 3
Mascotte 22 3
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 21 3
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 3
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 3
Rietumu Banka 19 3
Unilever - Юнилевер Русь 151 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 2
En+ Group - Эн+ ГК 20 2
Почта России ПАО 2112 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Газпром нефть 618 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
Спортмастер - Sportmaster 176 1
Ренессанс Страхование 160 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 5
Федеральное казначейство России 1772 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 3
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 36 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ - Центр цифровой трансформации Главгосэкспертизы России 7 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 35 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 214 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 4
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1763 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1187 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2538 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 298 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 4
Microsoft Skype for Business 175 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 144 1
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 26 1
Informatica DDM - Informatica Dynamic Data Masking 2 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 23 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 42 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 146 1
Код Безопасности - TrustAccess 20 1
Positive Technologies - XSpider 33 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Apple iPhone 6 4862 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Arbor Networks Pravail APS 1 1
Panasonic KX UC-платформа 105 1
Федеральное казначейство России ЦОД 2 1
One Identity IM - One Identity Manager 7 1
Пашенцев Виталий 11 11
Журютин Михаил 9 5
Кадыков Роман 15 5
Яшин Леонид 21 4
Плешков Алексей 67 4
Бутенко Юрий 65 4
Скородумов Анатолий 65 4
Алексин Михаил 18 4
Хрусталев Александр 33 4
Сафронов Юрий 67 4
Алябьев Андрей 27 4
Носов Николай 13 4
Мехришвили Александр 11 4
Мананников Дмитрий 7 4
Китляр Владимир 19 3
Чаркин Евгений 296 3
Бойко Елена 152 3
Михалев Евгений 89 3
Нестеров Алексей 143 3
Сабынин Андрей 36 3
Шушкин Дмитрий 95 3
Беляев Владислав 84 3
Евраев Михаил 262 3
Определенов Владимир 20 3
Рахтеенко Владимир 41 3
Гусев Дмитрий 70 3
Гузовский Денис 68 3
Меньшов Кирилл 118 3
Размахаев Сергей 42 3
Фридман Илья 42 3
Кастильо Игорь 24 3
Пярн Артур 13 3
Ходаков Сергей 42 3
Васильев Александр 48 3
Козлов Михаил 174 3
Елистратов Николай 90 3
Зеленский Владимир 22 3
Шляпин Евгений 17 3
Потапов Сергей 29 3
Гилев Сергей 14 3
Россия - РФ - Российская федерация 144215 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 1
Украина 7608 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Алексин 34 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 3
Черкизон - Черкизовский рынок 154 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Аренда 2416 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Экономический эффект 1067 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 613 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 1
Apps4All 26 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 1
IDC - International Data Corporation 4910 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
Gartner - Гартнер 3556 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
Standish Group International - Standish Group 10 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 3
CNews AWARDS - награда 519 3
CNews APPWards 36 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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