Сентинел Кредит Менеджмент
Сентинел Кредит Менеджмент и организации, системы, технологии, персоны:
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 4
|Пашенцев Виталий 11 11
|Журютин Михаил 9 5
|Кадыков Роман 15 5
|Яшин Леонид 21 4
|Плешков Алексей 67 4
|Бутенко Юрий 65 4
|Скородумов Анатолий 65 4
|Алексин Михаил 18 4
|Хрусталев Александр 33 4
|Сафронов Юрий 67 4
|Алябьев Андрей 27 4
|Носов Николай 13 4
|Мехришвили Александр 11 4
|Мананников Дмитрий 7 4
|Китляр Владимир 19 3
|Чаркин Евгений 296 3
|Бойко Елена 152 3
|Михалев Евгений 89 3
|Нестеров Алексей 143 3
|Сабынин Андрей 36 3
|Шушкин Дмитрий 95 3
|Беляев Владислав 84 3
|Евраев Михаил 262 3
|Определенов Владимир 20 3
|Рахтеенко Владимир 41 3
|Гусев Дмитрий 70 3
|Гузовский Денис 68 3
|Меньшов Кирилл 118 3
|Размахаев Сергей 42 3
|Фридман Илья 42 3
|Кастильо Игорь 24 3
|Пярн Артур 13 3
|Ходаков Сергей 42 3
|Васильев Александр 48 3
|Козлов Михаил 174 3
|Елистратов Николай 90 3
|Зеленский Владимир 22 3
|Шляпин Евгений 17 3
|Потапов Сергей 29 3
|Гилев Сергей 14 3
|IDC - International Data Corporation 4910 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|Gartner - Гартнер 3556 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
|Standish Group International - Standish Group 10 1
|СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
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