«АЛРОСА» и Ramax Group повышают операционную эффективность производственных процессов с помощью Process Mining

Российская государственная горнорудная компания «АЛРОСА» и Ramax Group (ГК «Рамакс») провели цифровой аудит бизнес-процесса технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) с помощью технологии Process Mining.

С целью выявления возможных областей контроля в бизнес-процессах, потенциальных направлений их совершенствования, а также исследования возможности применения новых технологий автоматизированного анализа исполнения бизнес-процессов представители «АЛРОСА» приняли решение провести цифровой аудит процесса компания «Рамакс».

Исследование процесса проводилось по пяти направлениям: соблюдение регламента планирования, корректность ведения учета ТОиР в системе, время процесса ТОиР, уровень автоматизации процесса и влияние ошибок на процесс. За несколько недель был восстановлен реальный ход процесса ТОиР на основании цифровых следов в ERP системе, отражающих более 300 тыс. случаев выполнения процесса ТОиР (4,5 млн событий), а также найдено и проработано 15 областей потенциального улучшения, влияющих на прозрачность процесса технического обслуживания и ремонта и эффективность его планирования и управления.

Результатом аудита стали практические рекомендации по необходимым изменениям в процессе, а также была предложена маршрутная карта дальнейших действий для повышения эффективности использования бюджета ТОиР с применением технологии Process Mining.

«Целью аудита было перейти от качественной к количественной оценке влияния ключевых этапов процесса на общую эффективность работы компании, провести поиск причин возникновения неоптимальных ситуаций и выработать рекомендации по их устранению. Мы убедились в бизнес-ценности технологии Process Mining», – сказал Сергей Константинов, руководитель проекта АК «АЛРОСА».

«Для нас проекты в отрасли промышленности по добыче природных ресурсов представляют особый интерес. В частности, процессы ТОиР довольно специфичные и разветвленные, но и потенциальный эффект от их оптимизации огромный и виден сразу. Что же касается цифрового аудита, то помимо практически ценных результатов анализа и рекомендаций на основе него, это хороший шаг для быстрого и легкого получения ответа об актуальности применения технологии Process Mining для заказчика как корпоративного инструмента. Аудит может быть эффективно проведен не только для процессов ТОиР, но и для других критичных для бизнеса многих компаний направлений, таких, например, как управление сбытом, снабжением или внутренней логистики», – отметил Василий Мурашов, директор по развитию ГК «Рамакс».