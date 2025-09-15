Разделы

Константинов Сергей


УПОМИНАНИЯ


15.09.2025 В НСПК вышел новый директор по ИТ 1
17.01.2022 «АЛРОСА» и Ramax Group повышают операционную эффективность производственных процессов с помощью Process Mining 1
18.02.2015 «ОТП банк» обеспечил доступность и безопасность онлайн-сервисов с помощью решения F5 Networks 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Константинов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ramax - Рамакс 119 1
F5 Networks 64 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 516 1
НСПК - Национальная система платежных карт 878 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 233 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 250 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 295 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55227 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11086 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 604 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1115 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33008 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2749 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 970 1
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 335 1
ЦОД - Резервный дата-центр 101 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14375 1
GSLB - Global Server Load Balancing - Глобальная балансировка нагрузки серверов - Балансировщик нагрузки 132 1
Hot Spare - Горячий резерв - Горячее резервирование - технология резервирования электронного оборудования 86 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21991 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13175 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11681 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70687 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 305 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 913 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31303 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7092 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 156 1
F5 Networks BIG-IP 23 1
Гусев Сергей 44 1
Серебряков Александр 7 1
Мурашов Василий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153075 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2333 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53917 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7795 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1305 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 425 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14658 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6095 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50287 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383879, в очереди разбора - 732650.
Создано именных указателей - 182949.
