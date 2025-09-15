Разделы

Кадры ИТ в банках ИТ в госсекторе
|

В НСПК вышел новый директор по ИТ

Сергей Константинов назначен директором департамента информационных технологий Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом CNews сообщили представители НСПК.

Он возглавит ИТ-команду и будет отвечать за разработку и реализацию ИТ-стратегии НСПК, оценку и внедрение новых технологий, управление ИТ-проектами и бюджетом.

Ранее Сергей руководил ИТ-департаментом в компании СОГАЗ, где управлял работой дочерних компаний по ИТ-направлению, отвечал за формирование технологической политики импортозамещения, бюджетирование, а также за взаимодействие с регулятором. Имеет более 20 лет опыта в сфере ИТ, включая работу в финансовых организациях.

sergej_konstantinov700.jpg

В НСПК вышел новый директор по ИТ

«В НСПК я продолжу координировать блок информационных технологий. Это стратегическое направление, требующее непрерывного совершенствования и гармоничного сочетания творчества и точных наук. В рамках компании я также буду отвечать за поддержку и развитие корпоративных ИТ-систем и инфраструктуры», — сказал Сергей Константинов.

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации
Цифровизаци\

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как организовать рабочее пространство и повысить продуктивность на 40%

VK отдала контроль в своей ИТ-«дочке» сотруднику, «как это делали западные компании при бегстве из России»

В корпоративном сегменте растет спрос на ИТ-инструменты методологии DevOps

В Apple полетели головы. Главного топ-менеджера по нейросетям увольняют после грандиозных провалов

Российские службы каталогов 2025

Началась ликвидация юрлица создателей российского игрового движка Nau Engine. В него собирались вложить миллиард

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще