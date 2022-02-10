«Самарская сетевая компания» рассчитывает зарплату 2800 сотрудникам с 1С:ЗУП

Специалисты самарского филиала «1С Рарус» осуществили переход с редакции 2.5 на новую редакцию 3.1 комплексной системы с 1С:ЗУП КОРП в АО «Самарская сетевая компания». Переход на новую версию позволил получить более современную платформу для учета кадров и расчета заработной платы с повышением качества и уровня автоматизации. Налажен точный и своевременный расчет доплат и надбавок, премий, вознаграждений и других выплат для 2800 сотрудников. Обеспечено четкое соблюдение социальной политики компании. Повысилась скорость расчета документов, расчета зарплаты и налогов. Об этом CNews сообщили представители «1С Рарус».

В штате АО «Самарская сетевая компания» работает 2800 человек, кадровая структура имеет более 170 должностей. Для каждого сотрудника, помимо основной зарплаты, требуется рассчитывать доплаты и надбавки, премии и вознаграждения, выплаты социального характера, материальную помощь, отпускные, пособия по временной нетрудоспособности и прочие выплаты за счет ФСС, а также вести учет оплаты труда в условиях, отличных от нормальных.

Руководство компании приняло решение о переходе на новую редакцию 3.1 «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» для точности начислений, исключения потенциальных ошибок, расширения возможности для анализа информации, повышения производительности расчетов и расширения функционала.

Партнером по внедрению стал самарский филиал компании «1С Рарус», с которым предприятие успешно сотрудничает с 2015 г.

Особенностью перехода на редакцию 3.1 был перенос всех актуальных доработок из исторической системы 2.5, а также новые доработки по пожеланиям пользователей.

В результате проекта

• Разграничение прав доступа в зависимости от полномочий сотрудников исключило ввод некорректных данных и обеспечило защиту конфиденциальной информации.

• Скорость расчета зарплаты увеличилась в 1,5 раза, а перерасчета заработной платы — в три раза, т. к. перерасчет заработной платы производится только в одном документе за все периоды сразу и не приходится как ранее пересчитывать за каждый период по отдельности в нескольких документах. Заработная плата для 2800 сотрудников рассчитывается быстро и безошибочно.

• Проведен аудит учета, в ходе переноса данных в новую систему выполнена выверка имеющихся данных, появились новые возможности ведения учета. Резерв отпусков рассчитывается по новой безошибочной методике. В кадровом учете появилась возможность накапливать дополнительные отпуска, а не считать их вручную, как ранее.

• Сокращены сроки формирования аналитической и регламентированной отчетности:

• Появилась возможность создавать отчетность сразу на все подразделения (программа сама контролирует рабочие они или нет) и затем проверять правильность заполнения для предоставления в ИФНС. Появился контроль сроков уплаты НДФЛ, который экономит время контроля до четырех рабочих часов.

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• Формирование отчета РСВ (расчет по страховым взносам) сократилось в 18 раз, ранее формирование отчета происходило пять-шесть часов, теперь около 20–25 минут.

• Формирование аналитической и управленческой кадровой отчетности сократилось в два раза.

• После расчета зарплаты, удержаний и налогов расчетные листки автоматически рассылаются на электронную почту сотрудников, в единой системе формируются ведомости и своды по исполнительным листам, бланки почтовых переводов, ведомости на выплату заработной платы, формируются файлы на перечисление ЗП в банк. Реализован учет долга за сотрудником при формировании суммы к выплате в межрасчетных выплатах, что позволило исключить возможность переплаты сотрудникам. Ранее эти процессы происходили вручную и отнимали много времени, сейчас всё производится в один клик.

• Руководство оперативно получает отчетность по зарплате и налогам, аналитические отчеты. Это помогает вырабатывать новые решения для повышения эффективности управления. Так, например, оперативные отчеты по отпускам всех 2800 работников компании помогли оптимизировать процесс ежемесячного расчета резервов по отпускам.

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«Руководство компании решило в рамках развития ИТ-стратегии перейти на редакцию 3.1 “1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП”. Это позволило получить более современную платформу для учета кадров и расчета заработной платы, открыв возможности для дальнейшей цифровизации процессов по управлению персоналом и повышения уровня автоматизации. Результатом проекта стало корректное начисление заработной платы и своевременная выплата всем сотрудникам компании, сдача регламентированной и статистической отчетности в фонды», – сказал В. А. Кириллов, директор по экономике и финансам.

О группе компаний «1С-Рарус»

«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 17 городах России и за ее пределами.

За 27 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса.