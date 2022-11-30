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«Актив» и «Код безопасности» обновили список устройств «Рутокен», совместимых с СЗИ Secret Net LSP и Secret Net Studio

«Актив» и «Код безопасности» провели испытания и подтвердили корректность совместной работы USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» со средствами защиты информации Secret Net LSP версий 1.8, 1.10, 1.11 и Secret Net Studio версий 8.6, 8.8, 8.9.

Использование СЗИ Secret Net LSP и Secret Net Studio компании «Код безопасности» надежную защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам рабочих станций и серверов. Совместная работа СЗИ с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен» позволяет использовать для защиты механизмы двухфакторной аутентификации (2ФА), создающие дополнительный уровень безопасности и допускающие к работе в информационной системе только владельца физического устройства «Рутокен», знающего PIN-код.

По итогам успешно проведенных испытаний работы средств защиты информации Secret Net LSP и Secret Net Studio и ключевых носителей «Рутокен» компании «Актив» и «Код безопасности» подписали сертификаты совместимости, рекомендующие использовать комплексное решение для повышения надежности аутентификации. Ознакомиться с сертификатами можно на сайте «Рутокен».

Руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код безопасности» Павел Коростелев сказал: «Компания «Актив» – ключевой российский разработчик средств усиленной аутентификации. Расширение номенклатуры поддерживаемых токенов обеспечивает заказчикам необходимую гибкость при проектировании новых защищенных систем и уверенность в защите своих информационных активов».

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Руководитель отдела продуктов и интеграций компании «Актив» Павел Анфимов отметил: «Вместе со специалистами одного из наших ключевых партнеров, компании «Код безопасности», мы ведем постоянную работу, нацеленную на то, чтобы дать пользователю уверенность в безупречной надежности и бесшовной работе элементов комплексного решения для защиты информационных ресурсов».

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