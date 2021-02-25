Спецпроекты

«Код безопасности» продлил сертификат соответствия ФСТЭК на Secret Net Studio 8.6

Безопасность Администратору

Программный комплекс средств защиты информации Secret Net Studio 8.6, разработчиком которого является российский вендор «Код безопасности», успешно прошел очередной этап сертификации соответствия в Федеральной службе по экспортному и техническому контролю (ФСТЭК). В соответствие с сертификатом, Secret Net Studio соответствует требованиям к средствам обеспечения безопасности информационных технологий по четвертому уровню доверия, к межсетевым экранам типа В – по четвертому классу, по профилю антивирусной защиты типа Б четвертого класса, профилю защиты средств антивирусной защиты типа Г четвертого класса и к средствам защиты от несанкционированного доступа пятого класса.

В новой версии системы был существенно усилен контроль административных привилегий: программа позволяет разграничивать роли администратора информационной системы (ИС) и администратора безопасности, накладывая дополнительные ограничения на возможности администратора ИС влиять на политику безопасности, тем самым снизив риск от внутренних угроз. Также в версии 8.6 реализовано централизованное управление и безопасностью в несвязанных лесах Active directory для обеспечения безопасности в крупных холдинговых структурах. Кроме этого, был добавлен почтовый антивирус для защиты от вредоносного ПО, передаваемого по почте.

Secret Net Studio – система средств защиты от несанкционированного доступа и атак на сетевую инфраструктуру. Позволяет отслеживать целостность ОС, контролирует подключение сторонних устройств, реализует технологии сетевого экрана и разграничения доступа к сетевым ресурсам.

Другие материалы рубрики

«Дырка» в Sudo10 лет позволяет кому попало получать права суперпользователя в Linux

Хакеры-вымогатели захватывают принтеры компаний и печатают на них требования выкупа

Печально известный троян научился шифровать сервера на Linux

Хакеры научились атаковать ПК через систему обработки ошибок Windows

В Сети недорого продаются документы сотрудников Apple, Google и Microsoft, провороненные разработчиком редактора PDF

ИБ-эксперты забраковали межсетевые экраны. 53% специалистов считают их бесполезными

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор игрового ноутбука HONOR Hunter V700: охота на геймеров

Как выбрать хорошую электробритву: советы ZOOM

Техноблог

Следит ли VPN за пользователем?

Технология Epson Heat-Free — конкурент лазерной печати?

Показать еще

Наука

Темная материя плотнее чем думали — это поможет в ее поисках

Прорыв в печатной электронике: динамики печатают просто на рулоне бумаги

«Жидкая» нейросеть изменяет алгоритмы прямо в процессе работы и становится умнее

Шаг к полноценному андроиду: нюансы телодвижений отследят электронити
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Advertisement Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам