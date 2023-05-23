СЗИ Secret Net LSP версии 1.12 теперь работает под ОС Astra Linux

ГК «Астра» и российский разработчик средств защиты информации компания «Код безопасности» завершили сертификацию ПО Secret Net LSP версии 1.12 в рамках программы технологической кооперации ИТ-вендоров Ready for Astra. Для конечных заказчиков это означает, что ОС Astra Linux Special Edition 1.7 совместима с Secret Net LSP, и пользователям продуктового стека в полном объем доступен функционал обоих его компонентов. Secret Net LSP можно применять в информационных системах на базе ОС Astra Linux, подлежащих аттестации по требованиям безопасности. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Secret Net LSP — это комплекс средств защиты информации, предназначенный для ОС Linux. Продукт имеет сертификат ФСТЭК России, который подтверждает его соответствие требованиям регулятора по пятому классу защищенности средств вычислительной техники, по четвертому классу защиты средств контроля съемных машинных носителей и межсетевых экранов типа «В», а также требованиям к 4 уровню доверия к средствам обеспечения ИТ-безопасности.

Среди возможностей продукта разработчик выделяет его мультиплатформенность, способность к интеграции с другими СЗИ и наличие единого контура управления для смешанных сред Windows-Linux: выбранная политика безопасности масштабируется на все конечные точки сети и при кибератаках уменьшается вероятность проблем, связанных с неправильной настройкой системы. Кроме того, в решении имеются средства фильтрации сетевых потоков, а механизмы, отвечающие за безопасность, реализованы в виде отдельного средства защиты, и это ощутимо облегчает эксплуатацию в средах с одновременным использованием различных дистрибутивов Linux ОС.

«Подтверждение совместимости с Astra Linux – важнейший компонент нашей стратегии по защите Linux-сред. Это платформа, на основе которой мы можем строить надежные и эффективные меры защиты от самых продвинутых угроз. Astra Linux – ключевой игрок рынка, и подтверждение совместимости поможет защитить инфраструктуру множества государственных заказчиков», – сказал Павел Коростелев, руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код безопасности».

«Сейчас вопрос обеспечения информационной безопасности стал одним из первостепенных для большинства организаций, особенно работающих с тем или иным видом конфиденциальных данных. Стало очевидно, что для надежной защиты и инфраструктур, и содержащихся в них сведений необходимо использовать не зарубежные, а собственные технологии, при этом важно понимать: ни один программный продукт не используется изолированно, он всегда работает в какой-то среде, и разработчикам нужно обеспечить их полную совместимость, потому что только в этом случае заказчик может рассчитывать на доступность функционала и корректную работу программного стека. Мы признательны коллегам из «Кода безопасности» за сотрудничество в этом направлении: объединив ресурсы, мы обеспечиваем российский рынок надежными и крайне востребованными совместными решениями», — отметил Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

«Код безопасности» – российский разработчик сертифицированных средств защиты информации, которые обеспечивают защиту конечных станций и серверов, периметра сети, современных виртуальных инфраструктур и мобильных устройств сотрудников. Продукты компании применяются для защиты конфиденциальной информации, коммерческой тайны, персональных данных и сведений, составляющих государственную тайну.