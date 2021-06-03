X-Com масштабировала печатную инфраструктуру старейшего архитектурно-строительного университета России

Компания Х-Com Санкт-Петербург завершила проект развития парка копировально-печатного оборудования Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ). В результате повышена скорость обработки бумажной документации.

Специалисты проектной команды X-Com провели обследование ключевых рабочих процессов заказчика, изучили структуру и объем его внутреннего и внешнего документооборота. Также была проведена экспертиза состояния действующих принтеров и МФУ. На основании полученных данных были выявлены подлежащие замене морально устаревшие и изношенные устройства, определена потребность в дополнительном оборудовании и сформулированы предъявляемые к нему технические и функциональные требования.

В ИТ-инфраструктуру Университета интегрированы дополнительные МФУ Kyocera M2040dn как наиболее полно отвечающие требованиям его рабочих процессов. Данные устройства хорошо зарекомендовали себя во множестве проектов X-Com, реализованных для образовательных учреждений, обладают оптимальным для них соотношением стоимости эксплуатации и сервиса. Автоподатчик документов и большой объем оперативной памяти обеспечивают высокую скорость сканирования и печати, а функция печати на конвертах избавит сотрудников учреждения от рутинных операций. Встроенный жидкокристаллический дисплей делает управление устройством простым и понятным.

Проект выполнен в строгом соответствии с контрактными условиями по объемам и срокам и получил положительную оценку заказчика. Сертификация X-Com в качестве официального сервисного центра Kyocera в России и постоянно поддерживаемый склад оригинальных запасных частей позволяет компании обеспечивать оперативный ремонт и техническое обслуживание всех линеек принтеров, копировальной техники и МФУ производителя даже в случаях, требующих замены отдельных узлов и агрегатов.