Спецпроекты

Интеграция
|

X-Com масштабировала печатную инфраструктуру старейшего архитектурно-строительного университета России

Компания Х-Com Санкт-Петербург завершила проект развития парка копировально-печатного оборудования Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ). В результате повышена скорость обработки бумажной документации.

Специалисты проектной команды X-Com провели обследование ключевых рабочих процессов заказчика, изучили структуру и объем его внутреннего и внешнего документооборота. Также была проведена экспертиза состояния действующих принтеров и МФУ. На основании полученных данных были выявлены подлежащие замене морально устаревшие и изношенные устройства, определена потребность в дополнительном оборудовании и сформулированы предъявляемые к нему технические и функциональные требования.

В ИТ-инфраструктуру Университета интегрированы дополнительные МФУ Kyocera M2040dn как наиболее полно отвечающие требованиям его рабочих процессов. Данные устройства хорошо зарекомендовали себя во множестве проектов X-Com, реализованных для образовательных учреждений, обладают оптимальным для них соотношением стоимости эксплуатации и сервиса. Автоподатчик документов и большой объем оперативной памяти обеспечивают высокую скорость сканирования и печати, а функция печати на конвертах избавит сотрудников учреждения от рутинных операций. Встроенный жидкокристаллический дисплей делает управление устройством простым и понятным.

Проект выполнен в строгом соответствии с контрактными условиями по объемам и срокам и получил положительную оценку заказчика. Сертификация X-Com в качестве официального сервисного центра Kyocera в России и постоянно поддерживаемый склад оригинальных запасных частей позволяет компании обеспечивать оперативный ремонт и техническое обслуживание всех линеек принтеров, копировальной техники и МФУ производителя даже в случаях, требующих замены отдельных узлов и агрегатов.

Эльяс Касми

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку

МТС будет раздавать SAP из своих облаков

«Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ будут производить сервера в России

Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей

В НКК революция: смещен с должности президент, «массово уходят сотрудники»

Вышел рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021». Выручка участников перевалила за 2 триллиона

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Доступные 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны с поддержкой 5G: выбор ZOOM

Обзор Philips OLED 805: тонкий 4K-телевизор с подсветкой Ambilight

Показать еще

Наука

Новый научный эксперимент — аккумуляторы из цемента

Оптические антенны превращают любое тепло в энергию — подзарядиться можно даже от горячей плиты

Важный шаг в нейроморфных вычислениях: новый материал сам создает нейроны и синапсы для компьютеров
Показать еще