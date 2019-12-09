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«СКБ Контур» настроил ЭДО «Лорен косметик» и «Л’Этуаль» для интеграции с системой маркировки «Честный знак»

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Оператор электронного документооборота «СКБ Контур» передал в систему маркировки «Честный знак» файл с данными об операциях с кодами маркировки парфюмерии.

Сервис протестировали производитель косметики и парфюмерии «Лорен косметик», который отправил универсальный передаточный документ (УПД) об отгрузке маркированного товара, и сеть магазинов «Л’Этуаль», которая подтвердила приемку маркированного товара на основе УПД.

Участники оборота должны передавать в систему маркировки «Честный знак» информацию о передвижении товара и сообщать о его производстве или импорте, приемке, отгрузке и продаже. Продукты «СКБ Контур» обеспечивают все процессы, которые связаны с маркировкой и движением товаров: от производства до продажи через онлайн-кассу.

«Тестирование передачи УПД с кодами маркировки поможет парфюмерной отрасли наладить работу с электронным документооборотом к тому моменту, когда должен прекратиться оборот немаркированной продукции. Мы попробовали и убедились: формат работы удобен, прозрачен для участников рынка и помогает выполнять требования законодательства», — сказал Андрей Кривенцев, заместитель директора по логистике «Л`Этуаль».

Обязательная маркировка духов и туалетной воды стартовала 1 декабря 2019 г. Сейчас компании регистрируются в национальной системе цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак».

«Пилотный проект по маркировке духов, в котором участвовали 720 компаний, успешно завершился 30 ноября. Выпущено более 560 тыс. кодов, описано 4,8 тыс. товаров. Благодаря конструктивной позиции ведущих игроков рынка, удалось выработать оптимальные решения по всем ключевым вопросам и сделать систему максимально удобной для производителей и ритейлеров. "Честный знак" готов к многократному росту числа участников и операций в системе», — сказал Сергей Парфенов, руководитель товарной группы «Парфюмерия и бытовая электроника» системы маркировки «Честный знак».

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