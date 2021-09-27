Клиенты Tele2 могут оплатить счет с помощью Yandex Pay

Клиенты Tele2 смогут пополнить счет мобильного телефона без комиссии через сервис Yandex Pay в разделе «Оплата» на сайте оператора. Для этого им потребуется указать свой номер телефона и сумму к оплате. Минимальный размер платежа при пополнении баланса лицевого счета абонента через Yandex Pay составляет 100 руб. Для совершения оплаты необходимо, чтобы банковская карта пользователя была привязана к его аккаунту на Яндексе. Привязать карту клиент может в любой момент – даже во время оплаты.

Клиенты оператора, оплатившие услуги связи через Yandex Pay на сайте Tele2 до 15 ноября 2021 года, получат бонус на счет мобильного телефона. Он равен 10% от потраченной суммы, если она не превышает 2000 руб. Для всех абонентов, которые потратят более 2000 руб., кэшбек фиксированный – 200 руб. Количество платежей не ограничено.

Yandex Pay – сервис для оплаты покупок и услуг в интернете. Реквизиты карты при оплате подтягиваются из аккаунта на «Яндексе» автоматически. Если к аккаунту клиента привязано сразу несколько банковских карт, он может выбрать, с какой из них списать деньги. Платежные данные хранятся в «Яндексе» в зашифрованном виде.

«Сегодня сформировалась большая аудитория пользователей, которые каждый день обращаются к Yandex Pay. Мы видим, как сервис развивается и появляется во многих внешних продуктах, тем самым расширяя свою аудиторию. Для нас это означает, что и среди абонентов Tele2 все больше тех, кому удобно оплачивать услуги связи этим привычным для них способом. Мы просто идем за нашими клиентами и предлагаем возможность оплатить услуги связи не только на базе нашей собственной платформы Tele2Pay, но и через другие удобные платежные сервисы», — отмечает Михаил Голубев, директор по электронной коммерции Tele2.