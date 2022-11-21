Yandex Pay поможет оплатить виртуальные товары в приложениях

Yandex Pay теперь можно использовать для оплаты виртуальных товаров в приложениях на Android. Первой этот способ оплаты подключила компания «Невософт», разработчик казуальных игр для мобильных устройств и компьютеров. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Yandex Pay — сервис для быстрых и удобных платежей с банковской карты. Он подходит для игр и других приложений, где важна скорость оплаты. Например, геймеры ценят каждую секунду: от того, как быстро они успеют купить валюту или доспехи, зависит исход игры. С Yandex Pay они смогут расплатиться в два клика — данные карты подтянутся из «Яндекс ID» (аккаунта на «Яндексе»). А разработчики смогут увеличить конверсию за счет удобной оплаты и обеспечить безопасность платежей.

«Невософт» добавила Yandex Pay в игру «Планета самоцветов» — это игра в жанре «три в ряд» в России. С даты релиза ее установили более 20 млн россиян. И теперь они смогут оплачивать свои покупки с помощью Yandex Pay.

По данным аналитического центра НАФИ, видеоиграми увлекаются 60% россиян. За год они тратят на игры, подписки и внутриигровые покупки 383 млрл руб. Каждый пятый россиянин, который играет сам или имеет геймеров среди членов семьи, расходует на внутриигровые покупки около 1000 руб. в месяц.

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В ближайшем будущем Yandex Pay появится и в других приложениях с виртуальными покупками: несколько партнеров сейчас на стадии интеграции. Чтобы подключить Yandex Pay, нужно оставить заявку на сайте проекта. В ответ команда сервиса предоставит разработчикам SDK и API для серверной интеграции.