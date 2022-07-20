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«Вкусвилл Россия» подключила решение Yandex Pay Checkout

Yandex Pay Checkout — решение для быстрого оформления и оплаты покупок в интернете — подключили к сервису «Вкусвилл. Доставка по всей России». Теперь пользователям «Яндекса» будет удобнее делать заказы на сайте «Вкуссвилла».

«Доставка по всей России» — это совместный проект «Вкусвилла», Boxberry и «Почты России». Теперь заказать продукты «Вкусвилл» можно в Калининграде, Якутске, Тюмени, Владивостоке, Новосибирске и любой другой точке страны. Например, если человек решил провести лето в далёком посёлке в Сибири, он может заказать доставку и там тоже. Сейчас для заказа доступно более тысячи товаров. Это бакалея, напитки, косметика, витамины, БАДы и бытовые средства.

Благодаря Yandex Pay Checkout сделать заказ очень легко. Данные покупателя — имя, адрес, телефон, информация для курьера — подтянутся из аккаунта на «Яндексе» («Яндекс ID»). Человеку не нужно вводить их вручную. Для оплаты подойдёт карта «Мир», а также Visa или Mastercard любого российского банка. Если человек хоть раз оплачивал что-то на сервисах «Яндекса», то у него уже есть Yandex Pay. Новую карту можно добавить в Yandex Pay прямо в момент оплаты.

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