В Санкт-Петербурге стартовал предзаказ на Huawei Pura 70

ПАО «МТС» сообщает о старте эксклюзивного предзаказа на линейку смартфонов Huawei Pura70 за день до официального старта предзаказов в России. Петербуржцы, оформившие предзаказ до 22 мая 2024 г., получат в подарок беспроводные наушники Huawei Freebuds Pro3 и год бесплатной связи от МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Накануне старта предзаказа МТС презентовала в своем флагманском магазине в Москве главную новинку линейки - Huawei Pura 70 Ultra, а также умные часы Huawei Watch FIT 3. Гости мероприятия смогли протестировать новинки и получить подробную консультацию от специалистов компании. Продажи смартфонов и умных часов стартуют с 23 мая 2024 г.

Серия Huawei Pura 70 представлена в МТС в розовом, белом и черных цветах. Модель Huawei Pura 70 Pro представлена в белом и черных решениях, а флагман Pura 70 Ultra доступен для покупателей в черном цвете. Умные часы Huawei Watch FIT 3 представлены в черном, розовом зеленом, белом и серебристом цвете.

МТС В Санкт-Петербурге стартовал предзаказ на Huawei Pura 70

Стоимость новинок в МТС: Huawei Pura 70 12+256 ГБ – 69 999 руб.; Huawei Pura 70 Pro 12+512 ГБ – 89 999 руб.; Huawei Pura 70 Ultra 16+512 ГБ – 129 999 руб; Huawei Watch FIT 3 – 12 999 руб. (в черном розовом, зеленом и белом цвете) и 14 999 руб. (с серебристым плетеным нейлоновым ремешком и белым кожаным ремешком).

На смартфоны действует рассрочка 0-0-24.

«Китайские бренды смартфонов пользуются высокой популярностью. С января по апрель этого года продажи устройств из Китая на российском рынке выросли на 14% в штуках и на 30% в деньгах до 9,7 млн смартфонов на сумму 238 млрд руб. И доля их продолжает расти, так, например, сейчас она составляет 80% в штуках. Pura 70 – продолжение ставшей уже культовой во всем мире китайской линейки Huawei P, которая всегда демонстрировала идеальное сочетание эстетики и технологий мобильной фотографии. Сегодня мы видим, что наши клиенты стали чаще выбирать Huawei, к примеру, в этом году интерес к этому бренду в нашей рознице увеличился почти в 30 раз. Уверены, что с выходом новинки спрос на смартфоны Huawei в России значительно вырастет», – сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Смартфоны серии Huawei Pura 70 оснащены камерой с поддержкой съемки быстро движущихся предметов, детализированной съемки ближних и дальних объектов, а также поддержкой 35-кратного макрозума. Смартфоны Huawei Pura 70 отличаются износостойким стеклом Kunlun Glass нового поколения, экраном Huawei X-True, а также двойными возможностями быстрой зарядки Huawei SuperCharge.

Модель Huawei Pura 70 Ultra обладает выдвижной камерой, оснащенной сенсором CMOS размером 1 дюйм и диафрагмой f/1.6. Благодаря технологии XD Motion Engine камера способна вести съемку объектов, движущихся с рекордной скоростью 300 км/ч.

Модели Huawei Pura 70 Pro и Huawei Pura 70 Ultra оснащены телемакрообъективом с большой диафрагмой f/2.1. Поддержка фокусного расстояния и 35-кратного макрозума позволяет запечатлеть даже мельчайшие детали при тусклом освещении.

Смартфоны серии Huawei Pura 70 получили экран Huawei X-True с плотностью пикселей 460 ppi и пиковой яркостью 2500 нит.

Толщина корпуса Huawei Pura 70 Pro и Huawei Pura 70 Ultra составляет 8,4 мм, но при этом модели способны вместить батарею 5050 мАч и 5200 мАч соответственно. Huawei Pura 70 Ultra поддерживает проводную зарядку Huawei SuperCharge 100 Вт и обратную беспроводную зарядку 20 Вт.

Смартфоны работают под управлением новой оболочки EMUI 14,2. Все необходимые приложения можно скачать из собственного магазина приложений Huawei – AppGallery.

Смарт-часы Huawei Watch FIT 3 весом 26 граммов оснащены 1,82-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 480х408 пикселей, а также длительным временем автономной работы до 10 дней без подзарядки. Смарт-часы защищены от пыли и влаги и выдерживают давление в 5 атмосфер, что позволяет использовать их во время занятий спортом или даже в бассейне. Watch FIT 3 поддерживают более 100 тренировок с технологией Huawei TruSport — в новинке добавили новые дисциплины, имеются индивидуальные планы тренировок, а также для восьми популярных спортивных занятий доступно аудиосопровождение.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.