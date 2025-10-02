Разделы

Аналитика МТС: iPhone 13 увеличил спрос на смартфоны в среднем ценовом сегменте

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала продажи на российском рынке смартфонов по итогам первых девяти месяцев 2025 г. Аналитики МТС зафиксировали увеличение спроса на смартфоны стоимостью 40-50 тыс. руб. – продажи смартфонов увеличились на 3,6% в штуках по сравнению с январем-сентябрем 2024 г. Лидером по продажам стал iPhone 13 на 128 ГБ, на него пришлось 16% в штуках от всех продаж в категории. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Интерес к смартфонам в среднем ценовом сегменте во многом связан с iPhone 13, который стал драйвером роста сегмента. Модель сочетает в себе современный функционал и доступную цену, что сделало её наиболее привлекательным выбором для покупателей. Также на рост спроса повлияло снижение цен на ряд старых флагманских моделей разных брендов.

Наиболее высоким спросом в сегменте смартфонов от 40 до 50 тыс. руб. пользуются бренды Samsung (27% от всех продаж в сегменте), Apple (23%) и Xiaomi (14%). Самыми востребованными моделями в этой категории стали iPhone 13, Samsung Galaxy A55 и Huawei Pura 70.

Рынок смартфонов в России за январь–сентябрь 2025 г. достиг 17,5 млн устройств в штуках и 415 млрд в деньгах, что на 20% и 21% меньше, чем за аналогичный период 2024 г. Лидером продаж на рынке остается бренд Xiaomi с долей рынка 22% в штуках. В деньгах лидирует Apple, который занимает 27%.

Топ-5 брендов смартфонов в штуках за девять мес. 2024 г.: Xiaomi – 24%; Tecno – 15%; Samsung – 12%; Realme – 11%; Infinix – 10%.

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов
Цифровизация

Топ-5 брендов смартфонов в штуках за девять мес. 2025 г.: Xiaomi – 22%; Realme – 14%; Tecno – 13%; Samsung – 13%; Apple – 8%.

Топ-5 брендов смартфонов в деньгах за девять мес. 2024 г.: Apple – 33%; Samsung – 17%; Xiaomi – 16%; Tecno – 8%; Huawei – 4%.

Топ-5 брендов смартфонов в деньгах за девять мес. 2025 г.: Apple – 27%; Samsung – 21%; Xiaomi – 14%; Tecno – 7%; Realme – 6%.

