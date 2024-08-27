Аналитики компании Vigo составили рейтинг смартфонов на Android по качеству приёма сигнала

Конец лета и начало осени – сезон новых приобретений, приятных покупок и долгожданных подарков в честь начала учебного года. Аналитики компании Vigo рассказали, на какие устройства лучше обратить внимание при выборе нового смартфона, а какие лучше обойти стороной.

На базе собранных краудсорс-данных был проанализирован рынок мобильных устройств двух крупнейших городов России – Москвы и Санкт-Петербурга. В анализ попали 30 моделей Android-устройств, которые, по данным Vigo, набрали популярность за последние полгода – с февраля по август 2024 г. На этих моделях было собрано и проанализировано 11 761 501 замеров RSRP (Reference Signal Received Power). Об этом CNews сообщили представители Vigo.

По RSRP можно судить о мощности пилотного сигнала, поступающего от базовой станции, и, соответственно, о качестве «приёмника» устройства, которое в итоге влияет на конечный пользовательский опыт абонента при использовании интернет-сервисов: например, как быстро стартует видео, сколько «лагов» встречается в игре и т.д. Для пользователя значение RSRP кодируется в виде количества «палочек» на экране.

По каждой модели устройства было рассчитано отклонение медианного значения RSRP от медианы рынка каждого оператора. Анализ моделей устройств по каждому оператору в отдельности был проведён не случайно, поскольку RSRP зависит не только от самого устройства, но и от качества сети разных операторов. Детальная сегментация показала, что есть модели устройств, у которых проблема с «приёмником» носит общий характер, что выражается в одинаковом негативном отклонении RSRP на всех операторах, а есть устройства, проблемы которых могут зависеть от особенностей сети конкретного оператора.

Топ-5 худших устройств по отклонению (до -3 dBm) от медианного значения RSRP рынка устройств на всех операторах: Honor Magic V2 (HONOR/VER-N49), Honor Magic 6 Pro (HONOR/BVL-N49), Xiaomi Redmi Note 13 (Xiaomi/23129RAA4G), Xiaomi 14 Pro (Xiaomi/23116PN5BC), Samsung Galaxy A 35 5G (Samsung/SM-A356E).

Топ-5 лучших устройств по отклонению (до 6 dBm) от медианного значения RSRP рынка устройств на всех операторах: Honor X8b (HONOR/LLY-LX1), Huawei Pura 70 (HUAWEI/ADY-LX9), Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ (Xiaomi/23090RA98G), Vivo V30 lite 8 (Vivo/V2342), Samsung Galaxy S24 Ultra (Samsung/SM-S9280).

Децибел-миливатт (dBm) – это единица абсолютного уровня по отношению к мощности 1 мВт (милливатт).

Эти знания важны не только для конкретных пользователей, но будут также полезны и операторам. Дело в том, что характеристики этих устройств напрямую влияют на общую качественную картину сети и сервисов, предоставляемых абонентам. Аналитики Vigo отмечают, что оператор может, с одной стороны, более тщательно отбирать устройства для своих розничных продаж в фирменных магазинах, а с другой – демаркировать негативные изменения на сети, зависящие от работы устройств, и далее взаимодействовать с производителями для решения проблем, чтобы предоставить пользователям максимальное качество.