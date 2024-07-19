Аналитика МТС: в России вырос спрос на китайские флагманы

ПАО «МТС» проанализировала продажи смартфонов на российском рынке и в собственной розничной сети. По итогам первого полугодия 2024 г. аналитики компании зафиксировали высокий интерес россиян к китайским флагманам. С января по июнь 2024 г. продажи китайских смартфонов дороже 50 тыс. руб. в розничной сети МТС выросли в 3,5 раза в штуках и в деньгах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Продажи китайских флагманских смартфонов в МТС опережают показатели продаж на всем российском рынке. По сравнению с первым полугодием 2023 г. в России продажи китайских устройств дороже 50 тыс. руб. увеличились в два раза в штуках и в деньгах до 185 тыс. устройств на сумму 13,5 млрд руб.

«Спрос на китайские смартфоны активно растет, и сейчас это главный тренд на рынке. Например, доля продаж китайских смартфонов в России составляет уже 81% в штуках. Особое внимание стоит уделить флагманам – за последний год их количество кратно увеличилось. Китайские флагманы более доступные для потребителей по сравнению с аналогами от производителей из других стран, имеют такие же высокие характеристики и даже свои уникальные функции. Со своей стороны, мы увеличили маркетинговую активность в части продаж флагманов, дистрибуцию в розничных магазинах, а также регулярно внедряем актуальные предложения совместные с продуктами экосистемы МТС, что в результате позволило нам значительно нарастить продажи в этом сегменте», – сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Самыми популярными флагманами в МТС по итогам первого полугодия стали Honor Magic 6 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Plus 512 ГБ, Huawei Pura 70 256 ГБ, на которые пришлось около 50% продаж в штуках. В денежном выражении лидирует Honor Magic 6 Pro.

Самый высокий интерес к флагманам зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Набережных Челнах и Краснодаре.