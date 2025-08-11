В «Ситилинке» стартовали продажи смартфона Huawei Pura 80 Pro

Смартфон Huawei Pura 80 стали доступен для покупки в «Ситилинке». Модель Pura 80 Pro доступна в трех вариантах: глянцевом красном, белом и черном. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Главной особенностью Huawei Pura 80 Pro стала камера с большим 1-дюймовым сенсором RYYB. Камера поддерживает систему ультрареалистичной цветопередачи, которая точно передает цвета даже при слабом освещении. Цвета дополнительно откалиброваны на пиксельном уровне.

Ультракамера Huawei Pura 80 Pro также поддерживает 10-ступенчатую регулируемую диафрагму f/1.6–f/4.0. Камера смартфона автоматически выбирает оптимальное значение в зависимости от условий съемки. Например, при портретной съемке в тусклом освещении она использует широкую диафрагму f/1.6, захватывая больше света и сохраняя точность цветопередачи и деталей.

Ситилинк В «Ситилинке» стартовали продажи смартфона Huawei Pura 80 Pro

Смартфон Huawei Pura 80 получил новую функцию — умная кнопка управления, которая обеспечивает быстрый доступ к множеству возможностей, включая голосового помощника «Алису». Чтобы активировать ассистента, достаточно нажать кнопку питания на полсекунды и произнести команду — «Алиса» ответит на вопросы, поможет управлять устройствами умного дома, упростит работу со смартфоном и подскажет актуальные решения благодаря встроенным возможностям искусственного интеллекта.

Новинка оснащена батареей на 5170 мАч. Благодаря поддержке проводной зарядки Huawei SuperCharge мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки на 80 Вт, смартфоны могут полностью восполнить заряд менее чем за час.

Стоимость смартфона Huawei Pura 80 Pro (12 ГБ + 512 ГБ) составляет 89 999 руб.

На старте продаж в «Ситилинке» действует акция: при покупке смартфона Huawei Pure 80 Pro в подарок идут смарт-часы Huawei Watch GT 5.